Моторошну статистику використання КАБів опублікував міністр оборони України Рустем Умєров.
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Росія не припиняє удари
Міністр оборони написав, що удар по Харкову 26 травня показав, що Україна знову зіткнулася з безжальною агресією Росії.
Ворожий удар по будівельному гіпермаркету міста-героя Харкова, здійснений у суботу посеред білого дня, коли там могли перебувати сотні людей, – це ніщо інше, як черговий акт геноциду українського народу путінським режимом,
– написав Умєров.
За словами міністра, Україна потребує більше сучасних систем ППО та авіації та щодня і за кожної нагоди говорить про це з союзниками.
Тільки з початку року ворог скинув на нашу землю майже 10 000 КАБів. Висловлюю глибокі співчуття родинам загиблих і поранених. Жодні слова не зможуть заглушити вашого горя. Однак ми зробимо усе, щоб винні у цій жорстокій та свідомій агресії були притягнуті до відповідальності,
– додав Рустем Умєров.
Україна потребує систем ППО
- Пані посол України при НАТО Наталія Галібаренко розповіла, що робота стосовно потенційних поставок Patriot триває "на всіх рівнях". Проте це нелегке питання. Країни мають не так багато систем, які можуть збивати балістичні ракети – тому вони вимушені рахуватися з власною нацбезпекою. Проте у питанні є "певні просування".
- Румунія зазначає, що надання цієї системи ППО нашій державі – це непростий процес. Країна готова передати Patriot за умови, що вона отримає щось взамін. Румунія не хоче лишитися без протиповітряної оборони.
- Володимир Зеленський у червні відвідає Францію. ЗМІ пишуть, що там він закликатиме країни НАТО збивати російські ракети над Україною. Президент ще раніше звинувачував Альянс у подвійних стандартах, оскільки США та Британія допомагати відбивати іранську атаку Ізраїлю.