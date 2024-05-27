Моторошну статистику використання КАБів опублікував міністр оборони України Рустем Умєров.

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Росія не припиняє удари

Міністр оборони написав, що удар по Харкову 26 травня показав, що Україна знову зіткнулася з безжальною агресією Росії.

Ворожий удар по будівельному гіпермаркету міста-героя Харкова, здійснений у суботу посеред білого дня, коли там могли перебувати сотні людей, – це ніщо інше, як черговий акт геноциду українського народу путінським режимом,

– написав Умєров.

За словами міністра, Україна потребує більше сучасних систем ППО та авіації та щодня і за кожної нагоди говорить про це з союзниками.

Тільки з початку року ворог скинув на нашу землю майже 10 000 КАБів. Висловлюю глибокі співчуття родинам загиблих і поранених. Жодні слова не зможуть заглушити вашого горя. Однак ми зробимо усе, щоб винні у цій жорстокій та свідомій агресії були притягнуті до відповідальності,

– додав Рустем Умєров.

Україна потребує систем ППО