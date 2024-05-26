Что может эффективно защитить область объяснил для 24 Канала военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. Он убежден, что дело не только в средствах ПВО, но и в украинских ударах по России.
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Что может защитить Харьков
Известно, что сейчас Украина ведет переговоры с Италией о передаче двух батарей Patriot. Однако, по убеждению Коваленко, даже не это может стать эффективной защитой города. Лучше всего – чтобы Украина получила разрешение бить по территории России.
В радиусе 300 километров от Харькова на территории России расположено достаточное количество аэродромов, с которых враг работает по украинским городам, и они должны быть уничтожены ракетами уровня ATACMS. Вместе с аэродромами должны быть уничтожены самолеты Су-34, которые являются основными носителями КАБов.
Предоставляют разрешение – мы начинаем отрабатывать. Это уже значительно улучшит безопасность не только на Харьковщине, но и Сумщине, Черниговщине и в целом ограничатся возможности использования тактической авиации,
– добавил военный аналитик.
Какие средства ПВО помогут
Кроме того, эффективно защитить небо Харькова помогут средства ПВО малого и среднего радиуса действия.
"В воздушном пространстве Харьковщины очень спокойно чувствует себя "Орлан-10", другие российские разведывательные БпЛА, которые и наводят ракеты "Искандер", – объяснил Коваленко.
Если ЗРК Patriot сможет с севера области доставать российскую авиацию, то сбивать подобные дроны не будет. Фактически его сможет раньше обнаружить "Орлан-10" и скорректировать удар по системе.
Именно средства малого и среднего радиуса действия смогут эффективно уничтожать дроны, дозвуковые компоненты или барражирующие боеприпасы.
Атаки по Харьковщине: последнее
- 25 мая враг цинично обстрелял гипермаркет "Эпицентр", на Салтовке. А вскоре ударил по центральному парку, где обычно на выходных отдыхает много людей. Впрочем, выпущенный снаряд в парке, к счастью, не разорвался.
- После удара по гипермаркету зафиксировано 12 погибших, более 40 человек получили ранения. В общем пожар занял площадь более 10 тысяч квадратных метров.
- В ночь на 25 мая враг обстрелял город баллистическими ракетами С-300. Повреждены лицей, многоэтажка, 15 частных автомобилей. Некоторые удары попали на открытую местность.