За прошедшие сутки произошло 115 боевых столкновений. В общем враг нанес по позициям наших войск и населенных пунктах 2 ракетных удара с применением трех ракет, 61 авиаудар с применением 93 КАБов, 1050 ударов дронами – камикадзе, более четырех тысяч обстрелов из различных типов вооружения, в том числе 138 – из реактивных систем залпового огня.

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Что происходит на фронте

На Харьковском направлении с начала суток оккупанты штурмовых действий не вели. Подразделения наших войск укрепляют оборону и держат российских захватчиков под огневым контролем. По уточненным данным, за минувшие сутки на этом направлении враг потерял более 250 человек, из них 54 безвозвратными. Также уничтожен танк оккупантов, две артиллерийские системы, пять автомобилей и пять единиц специальной техники. Кроме того, повреждены две боевые бронированные машины, 10 артиллерийских систем, шесть автомобилей и единицу специальной техники.

На Купянском направлении с начала суток уже произошло семь боестолкновений. В районах населенных пунктов Петропавловка, Дружелюбовка и Невское 6 атак отражено без успехов для противника. Еще одно боестолкновение в районе Невского продолжается.

Ситуация возле Невского: смотрите на карте

На Лиманском направлении в настоящее время продолжается 5 вражеских атак в районах населенных пунктов Терны, Торское и Белогоровка. ВСУ успешно отбили по одному штурмовому действию в районе Торского и Белогоровки. Потерь позиций не допущено.

Что происходит на Лиманском направлении: смотрите на карте

На Северском направлении противник тоже пытается проявлять активность. Одну атаку украинские воины отбили и еще четыре продолжаются. Ситуация контролируемая.

На Краматорском направлении с начала суток противник уже 4 раза пытался улучшить тактическое положение. Штурмовые действия проводит неподалеку Григорьевки, Клищеевки и Андреевки. Три вражеские попытки продвинуться вперед успешно отражены подразделениями сил обороны. В настоящее время продолжается боевое столкновение в районе Андреевки. Потерь позиций не допущено. Ситуация контролируемая.

Ситуация на Краматорском направлении: смотрите на карте

На Покровском направлении как и за прошедшие сутки остается наиболее напряженная ситуация. Сейчас там продолжается 8 боевых столкновений. В настоящее время отбито 7 атак неподалеку Новоалександровки, Прогресса и Новоселовки первой. Силы обороны продолжают прилагать усилия по стабилизации обстановки на данном направлении.

Наиболее напряженная ситуация на Покровском направлении: смотрите на карте

На Кураховском направлении одна атака неподалеку Константиновки уже отбита. Продолжается бой в районе Водяного. Враг интенсивным огневым воздействием пытается потеснить наших защитников с занимаемых позиций. Подразделения Сил обороны, в свою очередь, прилагают максимум усилий для стабилизации обстановки.

На Времовском направлении с начала суток украинские защитники отражают атаку в районе Раздольного. Ситуация контролируемая.

На Приднепровском направлении враг совершил 3 неудачные попытки оттеснить украинских воинов от Крынок.

На остальных направлениях обстановка существенных изменений не претерпела.