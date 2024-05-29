Представитель Генштаба ВСУ Андрей Ковалев в эфире телемарафона сообщил, что оккупанты активно пытаются прорваться на Покровском направлении. Он также отметил, что враг активно применяет авиацию, чтобы выбить украинских военных с занимаемых рубежей.

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Какая ситуация на фронте

Ситуация на Харьковском направлении: смотрите на карте

Что происходит на Купянском направлении: смотрите на карте

Враг атакует на Лиманском направлении: смотрите на карте

Украинские войска дали отпор на Краматорском направлении: смотрите на карте

Оккупанты активно наступают на Покровском направлении: смотрите на карте

Российские войска пытались прорваться на Кураховском направлении: смотрите на карте

Какая ситуация на левобережье Днепра: смотрите на карте

Всего в течение суток зафиксировано 139 боевых столкновений. В общем российские захватчики нанесли по позициям украинских войск и населенных пунктах в течение суток 3 ракетных удара с применением 4 ракет, 86 авиаударов, также было сброшено 96 КАБов.