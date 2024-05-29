Українські воїни утримують оборону та завдають ворогу значних втрат, незважаючи на активні атаки і підтримку авіації.
Російські окупанти продовжують вести наступальні дії на різних напрямках, здійснили 139 бойових зіткнень протягом доби.
На Куп'янському напрямку, українські сили успішно відбили атаки в районі декількох населених пунктів.
На різних напрямках ворог здійснив спроби прорвати оборону українських військ, але захисники успішно стримують ворога.
Карта бойових дій на 28 травня / Колаж 24 Каналу (фото Генштабу ЗСУ)
Росія, маючи перевагу в живій силі та техніці, а також підтримку авіації, активно атакує позиції наших захисників. Незважаючи на це, українські воїни мужньо утримують оборону і завдають ворогу значних втрат.
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Речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов в етері телемарафону повідомив, що окупанти активно намагаються прорватися на Покровському напрямку. Він також зазначив, що ворог активно застосовує авіацію, щоб вибити українських військових із займаних рубежів.
Ситуація на Харківському напрямку: дивіться на карті
Що відбувається на Куп'янському напрямку: дивіться на карті
Ворог атакує на Лиманському напрямку: дивіться на карті
Українські війська дали відсіч на Краматорському напрямку: дивіться на карті
Окупанти активно наступають на Покровському напрямку: дивіться на карті
Російські війська намагалися прорватися на Курахівському напрямку: дивіться на карті
Яка ситуація на лівобережжі Дніпра: дивіться на карті
Загалом протягом доби зафіксовано 139 бойових зіткнень. Загалом російські загарбники завдали по позиціях українських військ та населених пунктах протягом доби 3 ракетні удари із застосуванням 4 ракет, 86 авіаударів, також було скинуто 96 КАБів.