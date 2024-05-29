Речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов в етері телемарафону повідомив, що окупанти активно намагаються прорватися на Покровському напрямку. Він також зазначив, що ворог активно застосовує авіацію, щоб вибити українських військових із займаних рубежів.

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Яка ситуація на фронті

Ситуація на Харківському напрямку: дивіться на карті

Що відбувається на Куп'янському напрямку: дивіться на карті

Ворог атакує на Лиманському напрямку: дивіться на карті

Українські війська дали відсіч на Краматорському напрямку: дивіться на карті

Окупанти активно наступають на Покровському напрямку: дивіться на карті

Російські війська намагалися прорватися на Курахівському напрямку: дивіться на карті

Яка ситуація на лівобережжі Дніпра: дивіться на карті

Загалом протягом доби зафіксовано 139 бойових зіткнень. Загалом російські загарбники завдали по позиціях українських військ та населених пунктах протягом доби 3 ракетні удари із застосуванням 4 ракет, 86 авіаударів, також було скинуто 96 КАБів.