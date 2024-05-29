Речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов в етері телемарафону повідомив, що окупанти активно намагаються прорватися на Покровському напрямку. Він також зазначив, що ворог активно застосовує авіацію, щоб вибити українських військових із займаних рубежів.

Дивіться також Ще 1300 окупантів і понад 180 одиниць техніки: втрати ворога на 29 травня

Яка ситуація на фронті

На Харківському напрямку російські окупанти продовжують вести наступальні дії. Загалом на цьому напрямку відбулося 7 бойових зіткнень. Бойові дії відбувалися в районах населених пунктів Липці, Стареця, Вовчанськ.

Ситуація на Харківському напрямку: дивіться на карті

На Куп'янському напрямку відбулося 21 бойове зіткнення. Сили оборони успішно відбили атаки ворога в районі населених пунктів Синьківка, Петропавлівка, Степова Новоселівка, Дружелюбівка, М'ясожарівка, Твердохлібове, Невське.

Що відбувається на Куп'янському напрямку: дивіться на карті

На Лиманському напрямку противник здійснив 16 спроб прорвати оборону українських військ в районі Тернів, Торського та Серебрянського лісництва.

Ворог атакує на Лиманському напрямку: дивіться на карті

На Сіверському напрямку сили оборони України відбили 9 атак в районах населеного пункту Білогорівка Луганської області.

На Краматорському напрямку українські захисники зупинили 16 спроб прорвати оборону наших військ в районах Григорівки, Кліщіївки, Андріївки.

Українські війська дали відсіч на Краматорському напрямку: дивіться на карті

На Покровському напрямку українські воїни відбили 36 атак в районах населених пунктів Калинове, Новоолександрівка, Сокіл, Прогрес, Новоселівка Перша, Невельське, де російські загарбники за підтримки авіації намагалися вибити українські підрозділи із займаних рубежів. На окремих ділянках ворог має частковий успіх. Попередні втрати агресора на цьому напрямку склали понад 220 окупантів вбитими та пораненими.

Окупанти активно наступають на Покровському напрямку: дивіться на карті

На Курахівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Костянтинівка, Водяне, де ворог 12 разів намагався прорвати оборону українських військ.

Російські війська намагалися прорватися на Курахівському напрямку: дивіться на карті

На Времівському напрямку противник здійснив 7 безуспішних спроб прорвати оборону українських військ у напрямку населених пунктів Роздольне та Старомайорське Донецької області.

На Оріхівському напрямку українські воїни відбили 3 атаки противника в районі Роботиного Запорізької області.

На Придніпровському напрямку російські загарбники намагалися вибити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Протягом минулої доби російські загарбники здійснили на цьому напрямку 12 атак на позиції Сил оборони України.

Яка ситуація на лівобережжі Дніпра: дивіться на карті

Загалом протягом доби зафіксовано 139 бойових зіткнень. Загалом російські загарбники завдали по позиціях українських військ та населених пунктах протягом доби 3 ракетні удари із застосуванням 4 ракет, 86 авіаударів, також було скинуто 96 КАБів.