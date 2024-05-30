Протягом цієї доби загалом зафіксовано 116 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав по позиціях українських військ та населених пунктах 5 ракетних ударів, 58 авіаційних ударів та 127 обстрілів із застосуванням реактивних систем залпового вогню. Про це розповів в етері телемарафону речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов, передає 24 Канал.

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