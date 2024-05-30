Українські військові стримують російських загарбників на фронті. Найзапекліші бої відбуваються на Покровському напрямку.
За останню добу ворог завдав 5 ракетних ударів, 58 авіаційних ударів та 127 обстрілів по українських позиціях.
Ситуація на Сході України залишається напруженою. Однак Сили оборони зберігають обороноздатність та відбивають атаки ворога.
Карта бойових дій станом на 30 травня / Колаж 24 Каналу
Українські військові уже 827 добу стримують російських загарбників на фронті, не даючи їм просуватися. Найзапекліші бої цього разу відбулися на Покровському напрямку.
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Протягом цієї доби загалом зафіксовано 116 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав по позиціях українських військ та населених пунктах 5 ракетних ударів, 58 авіаційних ударів та 127 обстрілів із застосуванням реактивних систем залпового вогню. Про це розповів в етері телемарафону речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов, передає 24 Канал.