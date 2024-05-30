Протягом цієї доби загалом зафіксовано 116 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав по позиціях українських військ та населених пунктах 5 ракетних ударів, 58 авіаційних ударів та 127 обстрілів із застосуванням реактивних систем залпового вогню. Про це розповів в етері телемарафону речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов, передає 24 Канал.

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Що відбувається на Сході України

На Харківському напрямку окупанти продовжують проводити наступальні дії. Загалом минулої доби відбулося 9 бойових зіткнень, бої точилися в районах населених пунктів Липці, Стариця, Вовчанськ.

Ворог продовжує атакувати в районі Липців: дивіться на карті

На Куп'янському напрямку відбулося 15 бойових зіткнень. Сили оборони України успішно відбили атаки ворога в районах населених пунктів Синьківка, Петропавлівка, Степова Новоселівка, Дружелюбівка Харківської області, Новоєгорівка, Невське Луганської області.

Сили оборони відбили атаки ворога біля Синьківки: дивіться на карті

На Лиманському напрямку противник здійснив 9 спроб прорвати оборону українських військ в районі Тернів, Торського Донецької області та в Серебрянському лісі.

Росіяни хотіли прорвати оборону біля Тернів: дивіться на карті

На Сіверському напрямку Сили оборони України відбили 5 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області, Виїмка, Роздолівка Донецької області.

ЗСУ відбили атаку ворога біля Білогорівки: дивіться на карті

На Краматорському напрямку українські воїни відбили 7 атак противника в районах Кліщіївки, Нового, Іванівського, Богданівки Донецької області.

Противник намагався просунутися біля Кліщіївки: дивіться на карті

На Покровському напрямку українські воїни відбили 35 атак в районах населених пунктів Новоолександрівка, Сокіл, Прогрес, Новоселівка Перша, Невельське, Яснобродівка Донецької області, де ворог за підтримки авіації намагався вибити українські підрозділи із займаних рубежів.

Сили оборони відбили наступ ворога під Новоолександрівкою: дивіться на карті

На Курахівському напрямку Сили оборони України продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Костянтинівка, Водяне, Парасковіївка, де ворог за підтримки авіації 12 разів намагався прорвати оборону українських військ.

ЗСУ стримують росіян біля Красногорівки: дивіться на карті

Яка ситуація на Півдні України

На Времівському напрямку противник здійснив 7 безуспішних спроб прорвати оборону українських військ в напрямку населеного пункту Старомайорське Донецької області.

Ворог атакував біля Старомайорського: дивіться на карті

На Оріхівському напрямку наші воїни відбили 5 атак противника в районах населених пунктів Малі Щербаки та Мала Токмачка Запорізької області.

Сили оборони відбили атаки біля Малої Токмачки: дивіться на карті

На Придніпровському напрямку російські загарбники намагаються вибити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра у Херсонській області. Протягом минулої доби на цьому напрямку російські окупанти здійснили 7 безуспішних атак на позиції Сил оборони України.