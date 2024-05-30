Повітряні сили ЗСУ орієнтовно перед 1 годиною ночі проти 30 травня повідомили про зліт 4-х стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з аеродрому "Оленья". Буквально за декілька хвилин вороги почали атакувати Україну "Шахедами".

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Росія масовано атакувала Україну

У ніч на 30 травня 2024 року Росія вдарила по військових об'єктах та критичній інфраструктурі України:

8 зенітними керованими ракетами С-300/С-400 по Харківщині,

11 крилатими ракетами Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС з Саратовської області Росії;

32 ударними безпілотниками типу Shahed-131/136 з російського Приморсько-Ахтарська та мису Чауда, що в тимчасово окупованому Криму.

Відбивали повітряний напад противника зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, мобільні вогневі групи та підрозділи радіоелектронної боротьби Сил оборони України,

– розповіли у Повітряних силах ЗСУ.

Українські військові уточнили, що вони змогли збити:

7 крилатих ракет Х-101/Х-555,

32 ударних безпілотників типу Shahed-131/136.

Ворожі цілі збивали в межах Хмельницької, Дніпропетровської, Черкаської, Кіровоградської, Запорізької, Одеської, Херсонської, Київської та Вінницької областей.



Росія атакувала ракетами та "Шахедами"

Росія атакувала Україну: основне