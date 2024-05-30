Після опівночі 30 травня Повітряні сили підтвердили повідомлення моніторингових каналів про те, що Росія підняла в небо Ту-95МС.

Дивіться також Росія запустила ракету на Одесу: в місті чули вибух

Росія підняла 4 Ту-95МС

О 00:36 Повітряні сили повідомили, що 4 Ту-95МС злетіли з аеродрому "Оленья".

Зафіксовано виліт 4-х стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з аеродрому "Оленья". Про зміну обстановки повідомимо додатково,

– повідомили захисники.

Повітряну тривоги можуть оголосити по всій Україні

Варто зазначити, що ці бомбардувальники є носіями крилатих ракет Х-101, Х-555 та Х-55. Вони можуть досягати будь-якої точки України. Це означає, що якщо це бойовий виліт і Ту-95МС вийдуть на пускові рубежі, повітряну тривогу оголосять по всій території нашої країни.

До слова, також ворог випустив по Україні дрони-камікадзе "Шахед". Повітряна тривога на момент публікації вже оголошена у багатьох регіонах – Сили оборони Півдня повідомили про роботу ППО в областях.