После полуночи 30 мая Воздушные силы подтвердили сообщения мониторинговых каналов о том, что Россия подняла в небо Ту-95МС.

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Россия подняла 4 Ту-95МС

В 00:36 Воздушные силы сообщили, что 4 Ту-95МС взлетели с аэродрома "Оленья".

Зафиксирован вылет 4-х стратегических бомбардировщиков Ту-95МС с аэродрома "Оленья". Об изменении обстановки сообщим дополнительно,

– сообщили защитники.

Воздушную тревоги могут объявить по всей Украине

Стоит отметить, что эти бомбардировщики являются носителями крылатых ракет Х-101, Х-555 и Х-55. Они могут достигать любой точки Украины. Это означает, что если это боевой вылет и Ту-95МС выйдут на пусковые рубежи, воздушную тревогу объявят по всей территории нашей страны.

К слову, также враг выпустил по Украине дроны-камикадзе "Шахед". Воздушная тревога на момент публикации уже объявлена во многих регионах – Силы обороны Юга сообщили о работе ПВО в областях.