00:01, 26 мая

Воздушные силы сообщили, что зафиксирован вылет по меньшей мере 3 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС с аэродрома "Оленья". Это носитель крылатых ракет Х-101/Х-555.

А через несколько минут в ВС уточнили, что фиксировали вылет ориентировочно 5 бортов Ту-22м3 с того же аэродрома. Эти самолеты несут ракеты ракет Х-22/Х-32.

Так что, этой ночью возможен массированный ракетный обстрел, если вылет российских самолетов боевой.