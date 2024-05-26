Поэтому очевидной стала вероятность массированной ракетной атаки этой ночью. По предварительным подсчетам, если вылет стратегической авиации врага боевой, крылатые ракеты Х-101 должны были бы оказаться в нашем небе в 03:30 – 05:30.
Важно знать Россияне подняли свои ТУ-95 для атаки по Украине: что это за самолеты и какими ракетами бьют
Ракетная атака врага 26 мая: что происходит в Украине
Ракеты на севере Житомирщины, курс западный, – ВС.
Крылатые ракеты сейчас на севере Киевской области, курс западный, – ВС.
Ракетная опасность для западных областей! – Воздушные силы.
Сейчас ракеты заходят через Киевскую, Черниговскую область.
Крылатые ракеты залетели в воздушное пространство Украины! Позаботьтесь о безопасности!
Зафиксированы вероятные пуски крылатых ракет стратегическими бомбардировщиками, – Воздушные силы. Речь идет о Ту-95, которые могут запускать Х-101.
Как сообщают мониторинговые сообщества, Ту-22м3 были на передислокации и по состоянию на сегодня не угрожают Украине. А вот Ту-95МС движутся к пусковым рубежам.
Воздушные силы сообщили, что зафиксирован вылет по меньшей мере 3 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС с аэродрома "Оленья". Это носитель крылатых ракет Х-101/Х-555.
А через несколько минут в ВС уточнили, что фиксировали вылет ориентировочно 5 бортов Ту-22м3 с того же аэродрома. Эти самолеты несут ракеты ракет Х-22/Х-32.
Так что, этой ночью возможен массированный ракетный обстрел, если вылет российских самолетов боевой.
Заметим, что кроме ракет враг в ночь на 26 мая применил и ударные беспилотники. Среди прочего "Шахедами" атаковали Одесскую область (там отработали силы ПВО), Днепропетровскую, Херсонскую. На этот раз дроны-камикадзе залетали с южного направления.
Примечательно, что несколько недель Украина не испытывала массированных ракетных атак (хотя только с начала 2024 года таких было уже 14). Предыдущая случилась 8 мая, тогда враг применил 76 средств воздушного нападения (55 ракет и 21 ударный БПЛА). 59 целей обезвредила ПВО.