В Одессе прогремели взрывы. Защитники неба работают по воздушным целям, которые запустил враг.
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Идет боевая работа
В Силах обороны Юга сообщили о работе сил противовоздушной обороны над Одессой. Там отметили, что это тоже может быть опасно.
Кроме этого, призвали не снимать и не фотографировать работу наших защитников неба. Также они призвали находиться в укрытиях жителей тех областей, где объявлена воздушная тревога. Помните, обычная осторожность может сохранить жизнь, поэтому не стоит пренебрегать собственной безопасностью.
Угроза атаки крылатыми ракетами
- Обратим внимание, что этой ночью, кроме "Шахедов", Россия может атаковать Украину и крылатыми ракетами. Воздушные силы сообщили о взлете нескольких самолетов Ту-95 и Ту-22м3. В случае боевого вылета с 03:30 до 05:30 ракеты могут зайти в наше воздушное пространство.
- Россия постоянно использует эти бомбардировщики для массированных атак по Украине, особенно нацеливаясь на энергетическую инфраструктуру. Из-за этих атак энергосистема Украины уже существенно пострадала, поэтому действуют графики отключений электроэнергии.
- Предыдущая массированная ракетная атака состоялась несколько недель назад, 8 мая 2024 года. Во время нападения враг применил 76 средств воздушного нападения, среди них 55 ракет и 21 ударный беспилотник. 59 целей уничтожили наши силы ПВО.