Ночью стало известно о взлете 3 бомбардировщиков Ту-95. Именно из них враг выпускает ракеты во время массированных обстрелов.
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Взлет с аэродрома Оленья
Воздушные силы сообщили о взлете 5 бомбардировщиков Ту-95 с аэродрома Оленья. Кроме этого, там уточнили, что зафиксирован вылет ориентировочно 5 бортов Ту-22м3. Мониторинговые каналы предположили, когда Ту-95 будут возле пусковых рубежей, откуда они смогут запустить ракеты по украинской территории.
Согласно их информации, в случае боевого вылета вхождение в Саратовскую область и Каспий-Волгодонского региона ожидается расчетно с 02:30 по 04:30.
Соответственно запуск ракет и их возможное вхождение в воздушное пространство Украины вероятно начиная с 03:30 по 05:30. Россия постоянно использует эти бомбардировщики для массированных атак по Украине. В последнее время чаще всего враг целится по энергетической инфраструктуре. Эти атаки прогнозировали на зиму, однако враг действует иначе. В результате этих атак энергосистема существенно пострадала, поэтому в Украине действуют графики отключений света.
Только с начала 2024 года враг совершил уже 13 массированных атак. По данным The Military Balance, на конец 2022 года россияне имели в своем распоряжении 60 самолетов Ту-95МС. Впрочем, реальное количество боеспособных бомбардировщиков этого типа существенно меньше. Речь об около 45 единицах Ту-95МС и 18 Ту-95МСМ. Часть этих самолетов на вооружение страны-агрессора передала сама Украина.
Россия массированно атаковала Украину 8 мая
- Российская армия 8 мая нанесла очередной массированный удар по Украине, применив различные типы ракет и "Шахеды". Враг направил свою атаку на энергетическую и критическую инфраструктуру нашего государства.
- Командующий Воздушных сил Николай Олещук сообщил, что во время массированной атаки на Украину 8 мая россияне применили 76 средств воздушного нападения. Среди них было 55 ракет и 21 ударный беспилотник.
- В Минэнерго рассказали, что ночью 8 мая враг в очередной раз атаковал украинскую энергоструктуру. Под ударом оказались объекты генерации и передачи электроэнергии в Полтавской, Кировоградской, Запорожской, Львовской, Ивано-Франковской, Винницкой областях.