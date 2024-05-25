Ночью стало известно о взлете 3 бомбардировщиков Ту-95. Именно из них враг выпускает ракеты во время массированных обстрелов.

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Взлет с аэродрома Оленья

Воздушные силы сообщили о взлете 5 бомбардировщиков Ту-95 с аэродрома Оленья. Кроме этого, там уточнили, что зафиксирован вылет ориентировочно 5 бортов Ту-22м3. Мониторинговые каналы предположили, когда Ту-95 будут возле пусковых рубежей, откуда они смогут запустить ракеты по украинской территории.

Согласно их информации, в случае боевого вылета вхождение в Саратовскую область и Каспий-Волгодонского региона ожидается расчетно с 02:30 по 04:30.

Соответственно запуск ракет и их возможное вхождение в воздушное пространство Украины вероятно начиная с 03:30 по 05:30. Россия постоянно использует эти бомбардировщики для массированных атак по Украине. В последнее время чаще всего враг целится по энергетической инфраструктуре. Эти атаки прогнозировали на зиму, однако враг действует иначе. В результате этих атак энергосистема существенно пострадала, поэтому в Украине действуют графики отключений света.

Только с начала 2024 года враг совершил уже 13 массированных атак. По данным The Military Balance, на конец 2022 года россияне имели в своем распоряжении 60 самолетов Ту-95МС. Впрочем, реальное количество боеспособных бомбардировщиков этого типа существенно меньше. Речь об около 45 единицах Ту-95МС и 18 Ту-95МСМ. Часть этих самолетов на вооружение страны-агрессора передала сама Украина.

Россия массированно атаковала Украину 8 мая