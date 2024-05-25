00:18, 26 мая

О движении БПЛА – Воздушные силы фиксируют "Шахеды":

– несколько групп в Днепропетровской области курсом на Павлоград.

– в Одесской области одна группа в Белгород-Днестровском районе, курсом на Одессу, другая в Татарбунарском районе.

– в южной части Полтавской области, курсом на Полтаву.

– несколько групп в Криворожском районе курсом на Днепр.