Движение вражеских БПЛА заметили над несколькими областями. Все, что известно об угрозе "Шахедов" – читайте в тексте 24 Канала.
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О движении БПЛА – Воздушные силы фиксируют "Шахеды":
– несколько групп в Днепропетровской области курсом на Павлоград.
– в Одесской области одна группа в Белгород-Днестровском районе, курсом на Одессу, другая в Татарбунарском районе.
– в южной части Полтавской области, курсом на Полтаву.
– несколько групп в Криворожском районе курсом на Днепр.
Еще несколько групп ударных вражеских БпЛА в Херсонской области направлением в Днепропетровскую область, курс северный.
Вектор движения – Полтавская область.
БПЛА на Днепропетровщине
Позже сообщили о 2 БПЛА, которые движутся через Павлоградский и Синельниковский районы Днепропетровщины.
Угроза БпЛА с Юга
Мониторинговые каналы писали об 1 БПЛА из акватории Черного моря в направлении Измаильского района Одесской области и 1 БПЛА из Запорожья в направлении Днепровского района Днепропетровской области.