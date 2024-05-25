Рух ворожих БпЛА помітили над кількома областями. Усе, що відомо про загрозу "Шахедів" – читайте у тексті 24 Каналу.
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Щодо руху БпЛА – Повітряні сили фіксують "Шахеди":
– декілька груп у Дніпропетровській області курсом на Павлоград.
– на Одещині одна група у Білгород-Дністровському районі, курсом на Одесу, інша у Татарбунарському районі.
– у південній частині Полтавської області, курсом на Полтаву.
– декілька груп у Криворізькому районі курсом на Дніпро.
Ще декілька груп ударних ворожих БпЛА у Херсонській області напрямком у Дніпропетровську область, курс північний.
Вектор руху – Полтавська область.
БпЛА на Дніпропетровщині
Пізніше повідомили про 2 БпЛА, які рухаються крізь Павлоградський та Синельниківський райони Дніпропетровщини.
Загроза БпЛА з Півдня
Моніторингові канали писали про 1 БпЛА з акваторії Чорного моря у напрямку Ізмаїльського району Одещини та 1 БпЛА з Запоріжжя у напрямку Дніпровського району Дніпропетровської області.