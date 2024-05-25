00:18, 26 травня

Щодо руху БпЛА – Повітряні сили фіксують "Шахеди":

– декілька груп у Дніпропетровській області курсом на Павлоград.

– на Одещині одна група у Білгород-Дністровському районі, курсом на Одесу, інша у Татарбунарському районі.

– у південній частині Полтавської області, курсом на Полтаву.

– декілька груп у Криворізькому районі курсом на Дніпро.