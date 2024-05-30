Воздушные силы ВСУ ориентировочно перед 1 часом ночи 30 мая сообщили о взлете 4-х стратегических бомбардировщиков Ту-95МС с аэродрома "Оленья". Буквально через несколько минут враги начали атаковать Украину "Шахедами".

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Россия массированно атаковала Украину

В ночь на 30 мая 2024 года Россия ударила по военным объектам и критической инфраструктуре Украины:

8 зенитными управляемыми ракетами С-300/С-400 по Харьковской области,

11 крылатыми ракетами Х-101/Х-555 с самолетов стратегической авиации Ту-95 МС из Саратовской области России;

32 ударными беспилотниками типа Shahed-131/136 из российского Приморско-Ахтарска и мыса Чауда, что во временно оккупированном Крыму.

Отражали воздушное нападение противника зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил, мобильные огневые группы и подразделения радиоэлектронной борьбы Сил обороны Украины,

– рассказали в Воздушных силах ВСУ.

Украинские военные уточнили, что они смогли сбить:

7 крылатых ракет Х-101/Х-555,

32 ударных беспилотников типа Shahed-131/136.

Вражеские цели сбивали в пределах Хмельницкой, Днепропетровской, Черкасской, Кировоградской, Запорожской, Одесской, Херсонской, Киевской и Винницкой областей.



Россия атаковала ракетами и "Шахедами"

Россия атаковала Украину: основное