Воздушные силы ВСУ ориентировочно перед 1 часом ночи 30 мая сообщили о взлете 4-х стратегических бомбардировщиков Ту-95МС с аэродрома "Оленья". Буквально через несколько минут враги начали атаковать Украину "Шахедами".
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Россия массированно атаковала Украину
В ночь на 30 мая 2024 года Россия ударила по военным объектам и критической инфраструктуре Украины:
- 8 зенитными управляемыми ракетами С-300/С-400 по Харьковской области,
- 11 крылатыми ракетами Х-101/Х-555 с самолетов стратегической авиации Ту-95 МС из Саратовской области России;
- 32 ударными беспилотниками типа Shahed-131/136 из российского Приморско-Ахтарска и мыса Чауда, что во временно оккупированном Крыму.
Отражали воздушное нападение противника зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил, мобильные огневые группы и подразделения радиоэлектронной борьбы Сил обороны Украины,
– рассказали в Воздушных силах ВСУ.
Украинские военные уточнили, что они смогли сбить:
- 7 крылатых ракет Х-101/Х-555,
- 32 ударных беспилотников типа Shahed-131/136.
Вражеские цели сбивали в пределах Хмельницкой, Днепропетровской, Черкасской, Кировоградской, Запорожской, Одесской, Херсонской, Киевской и Винницкой областей.
Россия атаковала ракетами и "Шахедами"