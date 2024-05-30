Во время масштабной воздушной тревоги из-за угрозы от российских беспилотников вблизи Староконстантинова слышали взрывы. Об этом сообщали мониторинговые и местные сообщества.
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Атака на Хмельнитчину "Шахедами" 30 мая: что известно
"Суспільне Хмельницький" сообщило о звуках взрывов в регионе в 02:38. А о повторных взрывах – в 03:35.
В то же время мониторы отмечали, что "Шахеды" в несколько волн движутся к Староконстантинову.
Тревога по состоянию 03:30 в Украине продолжается в Киеве и в большинстве областей – и из-за "Шахеды", и из-за ракетной опасности от возможных пусков крылатых ракет из самолетов Ту-95МС, о которых сообщали Воздушные силы.
БПЛА типа Shahed наблюдаются в Винницкой и Хмельницкой областях, направляются западным и северо-западным курсом, по информации Воздушных сил.
Предыдущая атака на Староконстантинов была 26 мая
- Заметим, 26 мая, во время предыдущей массированной атаки на Украину, Хмельницкая область также была под ударом. Причем и ночью, и утром.
- Утром взрыв прогремел около 10:31. За несколько минут до этого Воздушные силы предупреждали, что на Хмельнитчину направляется скоростная цель.
- А ночью, по информации местных властей, в пределах области силы ПВО сбили 6 БПЛА и 1 ракету. В регионе фиксировали отключение света у части жителей.