Во время масштабной воздушной тревоги из-за угрозы от российских беспилотников вблизи Староконстантинова слышали взрывы. Об этом сообщали мониторинговые и местные сообщества.

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Атака на Хмельнитчину "Шахедами" 30 мая: что известно

"Суспільне Хмельницький" сообщило о звуках взрывов в регионе в 02:38. А о повторных взрывах – в 03:35.

В то же время мониторы отмечали, что "Шахеды" в несколько волн движутся к Староконстантинову.

Тревога по состоянию 03:30 в Украине продолжается в Киеве и в большинстве областей – и из-за "Шахеды", и из-за ракетной опасности от возможных пусков крылатых ракет из самолетов Ту-95МС, о которых сообщали Воздушные силы.

БПЛА типа Shahed наблюдаются в Винницкой и Хмельницкой областях, направляются западным и северо-западным курсом, по информации Воздушных сил.

Предыдущая атака на Староконстантинов была 26 мая