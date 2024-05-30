Під час масштабної повітряної тривоги через загрозу від російських безпілотників поблизу Старокостянтинова чули вибухи. Про це повідомляли моніторингові та місцеві спільноти.
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Атака на Хмельниччину "Шахедами" 30 травня: що відомо
"Суспільне Хмельницький" повідомило про звуки вибухів у регіоні о 02:38. А про повторні вибухи – о 03:35.
Водночас монітори зазначали, що "Шахеди" у кілька хвиль рухаються до Старокостянтинова.
Тривога станом 03:30 в Україні триває у Києві та у більшості областей – і через "Шахеди", і через ракетну небезпеку від можливих пусків крилатих ракет з літаків Ту-95МС, про які повідомляли Повітряні сили.
БпЛА типу Shahed спостерігаються в Вінницькій та Хмельницькій областях, прямують західним та північно-західним курсом, за інформацією Повітряних сил.
Попередня атака на Старокостянтинів була 26 травня
- Зауважимо, 26 травня, під час попередньої масованої атаки на Україну, Хмельницька область також була під ударом. Причім і вночі, і вранці.
- Уранці вибух прогримів близько 10:31. За кілька хвилин до цього Повітряні сили попереджали, що на Хмельниччину прямує швидкісна ціль.
- А вночі, за інформацією місцевої влади, в межах області сили ППО збили 6 БпЛА та 1 ракету. У регіоні фіксували відключення світла у частини жителів.