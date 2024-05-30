Під час масштабної повітряної тривоги через загрозу від російських безпілотників поблизу Старокостянтинова чули вибухи. Про це повідомляли моніторингові та місцеві спільноти.

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Атака на Хмельниччину "Шахедами" 30 травня: що відомо

"Суспільне Хмельницький" повідомило про звуки вибухів у регіоні о 02:38. А про повторні вибухи – о 03:35.

Водночас монітори зазначали, що "Шахеди" у кілька хвиль рухаються до Старокостянтинова.

Тривога станом 03:30 в Україні триває у Києві та у більшості областей – і через "Шахеди", і через ракетну небезпеку від можливих пусків крилатих ракет з літаків Ту-95МС, про які повідомляли Повітряні сили.

БпЛА типу Shahed спостерігаються в Вінницькій та Хмельницькій областях, прямують західним та північно-західним курсом, за інформацією Повітряних сил.

Попередня атака на Старокостянтинів була 26 травня