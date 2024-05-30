Только за минувшие сутки Силы обороны ликвидировали еще 1160 российских захватчиков. Также уничтожили 154 единицы вражеской техники.
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Потери России на 30 мая
- Личного состава – около 506 260 (+1160),
- танков – 7710 (+10),
- боевых бронированных машин – 14 913 (+22),
- артиллерийских систем – 13 101 (+35),
- РСЗО – 1088 (+1),
- средств ПВО – 815 (+0),
- самолетов – 357 (+0),
- вертолетов – 326 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 10 532 (+22),
- крылатых ракет – 2222 (+0),
- кораблей/катеров – 27 (+0),
- подводных лодок – 1 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 17 849 (+53),
- специальной техники – 2153 (+11).
Потери врага / Инфографика Генштаба ВСУ
В Луганске могли поразить "Небо-М"
- Накануне, 27 мая, в оккупированном Луганске прогремели мощные взрывы.
- Вскоре появились спутниковые снимки.
- На кадрах видны следы большого пожара в аэродроме Луганска, возможно, был поражен российский радиолокационный комплекс "Небо-М", предназначен для обнаружения аэродинамических и баллистических объектов на средних и больших высотах.