Только за минувшие сутки Силы обороны ликвидировали еще 1160 российских захватчиков. Также уничтожили 154 единицы вражеской техники.

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Потери России на 30 мая

  • Личного состава – около 506 260 (+1160),
  • танков – 7710 (+10),
  • боевых бронированных машин – 14 913 (+22),
  • артиллерийских систем – 13 101 (+35),
  • РСЗО – 1088 (+1),
  • средств ПВО – 815 (+0),
  • самолетов – 357 (+0),
  • вертолетов – 326 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 10 532 (+22),
  • крылатых ракет – 2222 (+0),
  • кораблей/катеров – 27 (+0),
  • подводных лодок – 1 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн – 17 849 (+53),
  • специальной техники – 2153 (+11).

потери врага на 30 мая 2024 годаПотери врага / Инфографика Генштаба ВСУ

В Луганске могли поразить "Небо-М"

  • Накануне, 27 мая, в оккупированном Луганске прогремели мощные взрывы.
  • Вскоре появились спутниковые снимки.
  • На кадрах видны следы большого пожара в аэродроме Луганска, возможно, был поражен российский радиолокационный комплекс "Небо-М", предназначен для обнаружения аэродинамических и баллистических объектов на средних и больших высотах.