В своем выступлении к 75-й годовщине конституции Германии Шольц назвал огромное количество солдат, которое теряет Россия в войне с Украиной. Он обвинил Владимира Путина в том, что тот жертвует огромным количеством людей ради имперских амбиций.
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Кровавая цена амбиций Путина
По мнению канцлера Германии, Путин рассматривает и Украину, и Беларусь как части России, и поэтому нарушил принцип, который существовал десятилетиями, больше не перемещать границы. Путин также ответственен за гибель многих украинских мирных жителей и украинских военных.
Есть цифра, которая говорит о 24 тысячах погибших или тяжело раненых российских солдат ежемесячно. Все для империалистической мании величия со стороны российского президента,
– сказал Шольц на гражданском диалоге.
Недавно президент Украины заявил, что на харьковском направлении, где россияне сейчас осуществляют наступление, потери составляют 1 к 8. На одного погибшего украинского воина приходится 8 уничтоженных российских оккупантов.
Россия никогда официально не называет цифры своих потерь. Задокументированные потери оккупантов, о которых можно узнать из открытых источников, обычно не соответствуют реальному количеству.
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- Российские оккупанты ежедневно теряют на украинских фронтах более тысячи своих военных. К примеру, только за минувшие сутки Россия потеряла более 1100 своих оккупантов, танки, РСЗО, ПВО и много другой техники. Но это не самые большие потери за последнее время. Впрочем, на это они не обращают внимания и продолжают сунуть.
- Как бы ни пытались россияне доказать, что у них нет потерь, но факты говорят о другом. В России второй год подряд отменяют их любимый "танковый биатлон". Понятное дело, оккупанты не стали объяснять причину такого решения, но, очевидно, для проведения нового шоу у российских захватчиков просто не осталось техники.
- Более года назад Кремль позволил 18-летним ребятам подписывать контакт с минобороны, и после этого их сразу отправляли на войну. Сейчас Россия устанавливает новые антирекорды, ведь в зоне так называемой "сво" впервые погиб россиянин 2006 года рождения.
- Россияне также наглядно показали, как они "своих не бросают" и что их жизнь не стоит ничего. Оккупант застрелил своего раненого дроном друга. Впрочем, сам он недалеко смог убежать, его тоже убили с помощью FPV.