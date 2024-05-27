В своем выступлении к 75-й годовщине конституции Германии Шольц назвал огромное количество солдат, которое теряет Россия в войне с Украиной. Он обвинил Владимира Путина в том, что тот жертвует огромным количеством людей ради имперских амбиций.

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Кровавая цена амбиций Путина

По мнению канцлера Германии, Путин рассматривает и Украину, и Беларусь как части России, и поэтому нарушил принцип, который существовал десятилетиями, больше не перемещать границы. Путин также ответственен за гибель многих украинских мирных жителей и украинских военных.

Есть цифра, которая говорит о 24 тысячах погибших или тяжело раненых российских солдат ежемесячно. Все для империалистической мании величия со стороны российского президента,

– сказал Шольц на гражданском диалоге.

Недавно президент Украины заявил, что на харьковском направлении, где россияне сейчас осуществляют наступление, потери составляют 1 к 8. На одного погибшего украинского воина приходится 8 уничтоженных российских оккупантов.

Россия никогда официально не называет цифры своих потерь. Задокументированные потери оккупантов, о которых можно узнать из открытых источников, обычно не соответствуют реальному количеству.

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