Последний раз оккупанты устраивали "танковый биатлон" в 2022 году. Правда, тогда шоу было провальным, ведь их БМП "Бумеранг" не смогла попасть в стационарные цели.
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"Потерь нет"
Журналисты Defence Express обратили внимание, что в 2024 году россияне снова отменяют проведение "танкового биатлона", который должен был состояться в рамках "Международных армейских игр". Так, "официальный сайт танкового биатлона" сообщает, что в период с 12 по 26 августа 2024 года в рамках "Международных армейских игр" возможна "отмена и перенос танкового биатлона".
Что такое "танковый биатлон""Танковый биатлон" – это механизированное военно-спортивное соревнование, которое проводят в России в рамках ежегодных так называемых "Международных армейских игр". Организаторы этой "показухи" вдохновились зимним видом спорта – биатлон. Так, российские танки должны были пройти пересеченную местность и при этом – точно и быстро вести огонь во время выполнения маневров.
Понятное дело, что оккупанты не стали объяснять причин. Впрочем, и без того понятно, что на это повлияли колоссальные потери врага на фронте, ведь оккупанты теряют не только личный состав, но и технику.
Интересно, что в 2023 году оккупанты также отменяли проведение "танкового биатлона". Правда, прошлого года россиян успокоили сказками о проведении "Международных армейских игр" каждые 2 года, в программу которых и будет включен "танковый биатлон".
В СМИ также напомнили, что во время "танкового биатлона" россияне отмечались курьезами. Так, "лучшие танкисты" России не могли попадать в статические цели. И такие случаи не единичные, а повторялись как минимум в 2020 и 2022 годах.
Промахи "лучших танкистов России" / Коллаж Defence Express
Потери России в войне
Очевидно, на отмену проведения "танкового биатлона" повлияли колоссальные потери врага на войне. Так, по данным Генштаба ВСУ с начала полномасштабного вторжения российская армия уже потеряла:
- личного состава – около 501 190 (+1110) человек,
- танков – 7 662 (+12),
- боевых бронированных машин – 14 803 (+17),
- артиллерийских систем – 12953 (+24),
- РСЗВ – 1 083 (+1),
- средства ПВО – 814 (+0),
- самолетов – 357 (+1),
- вертолетов – 326 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 10 425 (+11),
- крылатые ракеты – 2 209 (+0),
- корабли /катера – 27 (+0),
- подводные лодки – 1 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 17 639 (+31),
- специальная техника – 2111 (+7).