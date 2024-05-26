Последний раз оккупанты устраивали "танковый биатлон" в 2022 году. Правда, тогда шоу было провальным, ведь их БМП "Бумеранг" не смогла попасть в стационарные цели.

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"Потерь нет"

Журналисты Defence Express обратили внимание, что в 2024 году россияне снова отменяют проведение "танкового биатлона", который должен был состояться в рамках "Международных армейских игр". Так, "официальный сайт танкового биатлона" сообщает, что в период с 12 по 26 августа 2024 года в рамках "Международных армейских игр" возможна "отмена и перенос танкового биатлона".

Что такое "танковый биатлон" "Танковый биатлон" – это механизированное военно-спортивное соревнование, которое проводят в России в рамках ежегодных так называемых "Международных армейских игр". Организаторы этой "показухи" вдохновились зимним видом спорта – биатлон. Так, российские танки должны были пройти пересеченную местность и при этом – точно и быстро вести огонь во время выполнения маневров.

Понятное дело, что оккупанты не стали объяснять причин. Впрочем, и без того понятно, что на это повлияли колоссальные потери врага на фронте, ведь оккупанты теряют не только личный состав, но и технику.

Интересно, что в 2023 году оккупанты также отменяли проведение "танкового биатлона". Правда, прошлого года россиян успокоили сказками о проведении "Международных армейских игр" каждые 2 года, в программу которых и будет включен "танковый биатлон".

В СМИ также напомнили, что во время "танкового биатлона" россияне отмечались курьезами. Так, "лучшие танкисты" России не могли попадать в статические цели. И такие случаи не единичные, а повторялись как минимум в 2020 и 2022 годах.



Промахи "лучших танкистов России" / Коллаж Defence Express

Потери России в войне

Очевидно, на отмену проведения "танкового биатлона" повлияли колоссальные потери врага на войне. Так, по данным Генштаба ВСУ с начала полномасштабного вторжения российская армия уже потеряла: