С 24 февраля 2022 года россияне потеряли в Украине 501 190 солдат. Однако потери могут быть больше, ведь их трудно точно подсчитать во время интенсивных боев.
Смотрите также "Самый молодой на концерте Кобзона": на войне
С 24 февраля 2022 года россияне потеряли в Украине 501 190 солдат. Однако потери могут быть больше, ведь их трудно точно подсчитать во время интенсивных боев.
Смотрите также "Самый молодой на концерте Кобзона": на войне впервые погиб оккупант 2006 года рождения
Какие потери врага в технике
- танков – 7662 (+12);
- боевых бронированных машин – 14803 (+17);
- артиллерийских систем – 12953 (+24);
- РСЗВ – 1083 (+1);
- средства ПВО – 814 (+0);
- самолетов – 357 (+1);
- вертолетов – 326 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 10425 (+11);
- крылатые ракеты – 2 209 (+0);
- корабли /катера – 27 (+0);
- подводные лодки – 1 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 17639 (+31);
- специальная техника – 2 111 (+7).
Потери врага 26 мая 2024 года
Смотрите также В Донецкой области воины-зенитчики сбили еще один Су-25
Потери Кремля превысили 500 тысяч человек
- 25 мая 2024 года потери россиян на войне в Украине превысили отметку 500 тысяч оккупантов. То есть за более чем 2 года полномасштабной войны оккупанты потеряли на нашей земле 500 080 своих военных убитыми и ранеными.
- Кстати, самому молодому погибшему россиянину было всего 18 лет. То есть на момент начала войны России против Украины он был 8-летним ребенком.
- Владимир Зеленский заявил, что во время наступления россиян в Харьковской области потери врага к украинским соотносятся один к восьми.
- По словам президента, прорыв оккупантов в направлении Харькова, который произошел чуть больше чем две недели назад, закончился военными жертвами 1 к 8. То есть один украинец на восемь россиян.