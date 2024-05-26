С 24 февраля 2022 года россияне потеряли в Украине 501 190 солдат. Однако потери могут быть больше, ведь их трудно точно подсчитать во время интенсивных боев.

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С 24 февраля 2022 года россияне потеряли в Украине 501 190 солдат. Однако потери могут быть больше, ведь их трудно точно подсчитать во время интенсивных боев.

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Какие потери врага в технике

танков – 7662 (+12);

боевых бронированных машин – 14803 (+17);

артиллерийских систем – 12953 (+24);

РСЗВ – 1083 (+1);

средства ПВО – 814 (+0);

самолетов – 357 (+1);

вертолетов – 326 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 10425 (+11);

крылатые ракеты – 2 209 (+0);

корабли /катера – 27 (+0);

подводные лодки – 1 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 17639 (+31);

специальная техника – 2 111 (+7).



Потери врага 26 мая 2024 года

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