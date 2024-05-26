З 24 лютого 2022 року росіяни втратили в Україні 501 190 солдатів. Проте втрати можуть бути більшими, адже їх важко точно підрахувати під час інтенсивних боїв.
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Які втрати ворога у техніці
- танків – 7662 (+12);
- бойових броньованих машин – 14803 (+17);
- артилерійських систем – 12953 (+24);
- РСЗВ – 1083 (+1);
- засоби ППО – 814 (+0);
- літаків – 357 (+1);
- гелікоптерів – 326 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10425 (+11);
- крилаті ракети – 2 209 (+0);
- кораблі /катери – 27 (+0);
- підводні човни – 1 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 17639 (+31);
- спеціальна техніка – 2 111 (+7).
Втрати ворога 26 травня 2024 року
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Втрати Кремля перевищили 500 тисяч
- 25 травня 2024 року втрати росіян на війні в Україні перевищили позначку 500 тисяч окупантів. Тобто за понад 2 роки повномасштабної війни окупанти втратили на нашій землі 500 080 своїх військових вбитими та пораненими.
- До речі, наймолодшому загиблому росіянину було всього 18 років. Тобто на момент початку війни Росії проти України він був 8-річною дитиною.
- Володимир Зеленський заявив, що під час наступу росіян у Харківській області втрати ворога до українських співвідносяться один до восьми.
- За словами президента, прорив окупантів в напрямку Харкова, який стався трохи більше ніж два тижні тому, закінчився військовими жертвами 1 до 8. Тобто один українець на вісім росіян.