З 24 лютого 2022 року росіяни втратили в Україні 501 190 солдатів. Проте втрати можуть бути більшими, адже їх важко точно підрахувати під час інтенсивних боїв.

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Які втрати ворога у техніці

танків – 7662 (+12);

бойових броньованих машин – 14803 (+17);

артилерійських систем – 12953 (+24);

РСЗВ – 1083 (+1);

засоби ППО – 814 (+0);

літаків – 357 (+1);

гелікоптерів – 326 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10425 (+11);

крилаті ракети – 2 209 (+0);

кораблі /катери – 27 (+0);

підводні човни – 1 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 17639 (+31);

спеціальна техніка – 2 111 (+7).



Втрати ворога 26 травня 2024 року

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