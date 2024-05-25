Про це пишуть у російських ЗМІ. Зокрема, ліквідацію наймолодшого окупанта підтверджують у виданні "Медіазона", яке відстежує статистику загиблих росіян, передає 24 Канал.

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Наймолодший з відомих ліквідованих окупантів

Журналістам вдалося підтвердити факт того, що на війні в Україні загинув Даніла Єрмоленко 2006 року народження. Згідно з підтвердженими даними про втрати Росії, Єрмоленко – наймолодший з ліквідованих окупантів.

Так, 18-річний хлопець служив у мотострілецькому батальйоні й входив до складу штурмового загону. 6 квітня Єрмоленка відправили до села Бердичі Донецької області на "бойове завдання", однак він з нього так і не повернувся. У мережі пишуть, що Єрмоленко мав громадянство Казахстану й раніше жив там. Як окупант опинився на війні – невідомо.



18-річний Даніла Єрмоленко / Фото з росЗМІ

У селі Верхній Бугаліш у Свердловській області вже поховали 18-річного окупанта. Хоча Єрмоленко не перший ліквідований 18-річний окупант, однак він – наймолодший з усіх. До цього було відомо про ліквідованих росіян 2005 року народження.



18-річного окупанта поховали у Росії / Фото з росЗМІ

Росія відправляє на війну 18-річних