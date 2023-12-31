18-річний Стас Сільченков – перший окупант 2005 року народження, ліквідацію якого підтвердили російські ЗМІ. Напередодні він підписав контракт і добровільно пішов на війну проти України.

Цікаво Сховав голову у пісок: мера Новочеркаська спитали про смерть 74 моряків на однойменному кораблі

Як ліквідували окупанта

Після закінчення школи окупант вирішив підписати контракт, адже росіяни змінили законодавство і дозволили таку опцію. 17 листопада 18-річного Стаса ліквідували у селі Синьківка на Харківщині, але про це його рідні дізналися тільки 12 грудня. Поховали його у Смоленській області.

Після закінчення школи у Смоленську цього року спершу окупант вступив в технічну академію, але майже одразу вирішив піти вбивати українців і 5 вересня підписав контракт.

Втрати ворога

Станом на 31 грудня 2023 року ЗСУ ліквідували та знищили: