18-річний Стас Сільченков – перший окупант 2005 року народження, ліквідацію якого підтвердили російські ЗМІ. Напередодні він підписав контракт і добровільно пішов на війну проти України.
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Як ліквідували окупанта
Після закінчення школи окупант вирішив підписати контракт, адже росіяни змінили законодавство і дозволили таку опцію. 17 листопада 18-річного Стаса ліквідували у селі Синьківка на Харківщині, але про це його рідні дізналися тільки 12 грудня. Поховали його у Смоленській області.
Після закінчення школи у Смоленську цього року спершу окупант вступив в технічну академію, але майже одразу вирішив піти вбивати українців і 5 вересня підписав контракт.
Втрати ворога
Станом на 31 грудня 2023 року ЗСУ ліквідували та знищили:
- близько 359 230 окупантів;
- 5 977 танків;
- 11 070 бойових броньованих машин;
- 8 464 артилерійських систем;
- 943 РСЗВ;
- 623 засоби ППО;
- 329 літаків;
- 324 гелікоптери;
- 6 591 БпЛА оперативно-тактичного рівня;
- 1 709 крилатих ракет;
- 23 кораблі та катери;
- 1 підводний човен;
- 11 292 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн;
- 1 268 одиниць спеціальної техніки.