Розвідка схиляється до того, що заяви про поповнення російської армії є перебільшенням.

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Влада Росії завищує дані про кількість своїх військових

Аналітики британської розвідки зазначають, що 11 січня Дмітрій Медведєв, заступник голови Ради безпеки, заявив про те, що до російської армії у 2023 році нібито приєдналися ще 500 тисяч осіб.

Дуже ймовірно, що ця цифра суттєво роздута,

– зазначають аналітики.

Розвідка також вважає дуже ймовірним, що основний мобілізаційний тягар лягає на бідніші регіони й сільську місцевість.

Так, у розвідувальному огляді Міністерства оборони Британії йдеться, що у своїх зусиллях виконати мобілізаційний план російське військове керівництво з квітня 2023 року дозволило випускникам шкіл підписувати контракт з армією.

Останні дані, опубліковані "Медіазоною" та російською службою BBC, свідчать, що на війні загинули щонайменш п’ять росіян 2005 року народження,

– йдеться в огляді.

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