Разведка склоняется к тому, что заявления о пополнении российской армии являются преувеличением.
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Власти России завышают данные о количестве своих военных
Аналитики британской разведки отмечают, что 11 января Дмитрий Медведев, заместитель председателя Совбеза, заявил о том, что к российской армии в 2023 году якобы присоединились еще 500 тысяч человек.
Очень вероятно, что эта цифра существенно раздута,
– отмечают аналитики.
Разведка также считает очень вероятным, что основная мобилизационная тяжесть ложится на более бедные регионы и сельскую местность.
Так, в разведывательном обзоре Министерства обороны Британии говорится, что в своих усилиях выполнить мобилизационный план российское военное руководство с апреля 2023 года разрешило выпускникам школ подписывать контракт с армией.
Последние данные, опубликованные "Медиазоной" и российской службой BBC, свидетельствуют, что на войне погибли по меньшей мере пять россиян 2005 года рождения,
– говорится в обзоре.
Данные британской разведки: последние новости
- В обзоре 14 января разведка Британии сообщила, что обычные россияне скорее всего ощутили на себе влияние войны на работу системы здравоохранения
- Так, российские СМИ сообщают, что населению сложно получить доступ к больничным услугам по всей стране. Также отмечают дефицит медицинских препаратов, в том числе антибиотиков широкого спектра действия.
- Британские обозреватели считают, что война, вероятно, вносит значительный вклад в эту ситуацию, поскольку больницы лечат раненых военных.
- Правительство России также вынуждено сокращать штат гражданских медицинских учреждений по всей стране из-за нехватки медицинского персонала и финансовых затруднений.