Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на интервью РБК-Украина. По его словам, украинские разведчики уже до полномасштабного вторжения активно работали над изучением противника и его стратегических действий.

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Как украинская армия добилась успеха на Харьковщине и Херсонщине

В ГУР объяснили, что до полномасштабной войны украинские разведчики уже активно отслеживали противника, что позволило быстро получить достоверную информацию о расположении и составе подразделений врага.

Разведчики знали даже фамилии командиров подразделений, что стало важным фактором во время контрнаступления.

В частности, украинской разведке было известно об уникальных источниках информации, которые позволяли оценивать морально-психологическое состояние противника и обеспечить нашим подразделениям точные данные о его позиции и готовность к бою.

Он добавил, что во время операций на Харьковщине и Херсонщине разведка активно сотрудничала с войсками, предоставляя данные о движениях противника и его состояние, что помогло обеспечить победу.