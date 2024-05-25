Об этом пишут в российских СМИ. В частности, ликвидацию самого молодого оккупанта подтверждают в издании "Медиазона", которое отслеживает статистику погибших россиян, передает 24 Канал.

Смотрите также Полмиллиона на концерте Кобзона: мемы о фатальных потерях врага

Самый молодой из известных ликвидированных оккупантов

Журналистам удалось подтвердить факт того, что на войне в Украине погиб Данила Ермоленко 2006 года рождения. Согласно подтвержденным данным о потерях России, Ермоленко – самый молодой из ликвидированных оккупантов.

Так, 18-летний парень служил в мотострелковом батальоне и входил в состав штурмового отряда. 6 апреля Ермоленко отправили в село Бердычи Донецкой области на "боевое задание", однако он с него так и не вернулся. В сети пишут, что Ермоленко имел гражданство Казахстана и раньше жил там. Как оккупант оказался на войне – неизвестно.



18-летний Данила Ермоленко / Фото из росСМИ

В селе Верхний Бугалыш в Свердловской области уже похоронили 18-летнего оккупанта. Хотя Ермоленко не первый ликвидированный 18-летний оккупант, однако он – самый молодой из всех. До этого было известно о ликвидированных россиянах 2005 года рождения.



18-летнего оккупанта похоронили в России / Фото из росСМИ

Россия отправляет на войну 18-летних