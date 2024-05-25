Об этом пишут в российских СМИ. В частности, ликвидацию самого молодого оккупанта подтверждают в издании "Медиазона", которое отслеживает статистику погибших россиян, передает 24 Канал.
Смотрите также Полмиллиона на концерте Кобзона: мемы о фатальных потерях врага
Самый молодой из известных ликвидированных оккупантов
Журналистам удалось подтвердить факт того, что на войне в Украине погиб Данила Ермоленко 2006 года рождения. Согласно подтвержденным данным о потерях России, Ермоленко – самый молодой из ликвидированных оккупантов.
Так, 18-летний парень служил в мотострелковом батальоне и входил в состав штурмового отряда. 6 апреля Ермоленко отправили в село Бердычи Донецкой области на "боевое задание", однако он с него так и не вернулся. В сети пишут, что Ермоленко имел гражданство Казахстана и раньше жил там. Как оккупант оказался на войне – неизвестно.
18-летний Данила Ермоленко / Фото из росСМИ
В селе Верхний Бугалыш в Свердловской области уже похоронили 18-летнего оккупанта. Хотя Ермоленко не первый ликвидированный 18-летний оккупант, однако он – самый молодой из всех. До этого было известно о ликвидированных россиянах 2005 года рождения.
18-летнего оккупанта похоронили в России / Фото из росСМИ
Россия отправляет на войну 18-летних
- Впервые о гибели 18-летнего оккупанта на войне стало известно 31 декабря 2023 года. Тогда в СМИ сообщили, что в боях на Харьковщине погиб Стас Сильченков. Оккупант только окончил школу, впрочем, вместо обучения решил подписать контракт с минобороны России.
- С тех пор и до 15 января 2024 года было подтверждено 5 смертей 18-летних оккупантов на войне против Украины. В разведке Великобритании тогда отмечали, что Россия заставляет 18-летних подписывать контракты с минобороны, чтобы выполнить мобилизационный план.
- В росСМИ пишут, что с начала полномасштабного вторжения в Украине погибло по меньшей мере 53 случая ликвидации 18 – 19-летних оккупантов. Также в СМИ подтверждали ликвидацию Даниила Чистякова. Парень подписал контракт с российским минобороны сразу после окончания школы.