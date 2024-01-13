Таку кількість вдалося встановити, аналізуючи відкриті дані у мережі. До слова, до цієї кількості не враховуються загиблі, які потрапили до лав російської армії з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей.

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Які втрати Росії у війні

Згідно з офіційними даними російських відомств, повідомлень у ЗМІ та від рідних загиблих окупантів, найбільше загинуло на війні росіян з Краснодарського краю. Також "лідирують" Ростовська, Волгоградська, Свердловська області, а також Бурятія. Найменша кількість загиблих зафіксована у Чукотці.

Окрім того, протягом останніх 2 місяців у зоні так званої "сво" загинуло щонайменше 5 громадян Росії 2005 року народження. Їм ледь виповнилося 18 років, як вони опинилися на фронті у лавах російської армії. Один із них – Даниїл Чистяков, який влітку закінчив школу в Смоленську, а вже восени опинився на передовій у складі десантно-штурмового батальйону.

Даниїл уклав контракт наступного дня після свого 18-го дня народження. Причину тепер, напевно, і не дізнатися. Хотів наступного року вступати до військово-медичної академії. Взагалі був патріотом, ну і хотів себе перевірити. Відмовити не вийшло. 26 серпня розпочав службу, загинув 16 жовтня,

– писали його рідні у соцмережах.

Раніше у Росії необхідно було закінчити якесь професійне училище або ВНЗ, щоб потрапити на фронт, або хоча б прослужити 3 місяці строкової служби. Однак з весни 2023 року учорашніх школярів, як і будь-яких солдатів, матросів, сержантів і старшин, які уклали контракт, можна відправляти на фронт вже через чотири тижні після початку служби. Цікаво, що розірвати контракт до кінця війни з Україною, згідно з указом Путіна, їм уже не вдасться.

Загалом, журналістам вдалося встановити імена 41 731 російського військового, які загинули під час так званої "сво". Однак реальна кількість ліквідованих окупантів може бути набагато більшою, адже в Кремлі ретельно приховують втрати.



Підтверджені втрати Росії у війні / Інфографіка BBC

Десантники чи піхотинці – який елітний підрозділ зазнав найбільших втрат

Журналісти також проаналізували втрати в елітних військових підрозділах Росії. Ясна річ, статистика не повна, однак цілком реально відображає, кого у Кремлі "цінують" найбільше.

Так, від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила найбільше представників з елітних підрозділів повітрянодесантних військ, а також – морської піхоти. А ось ФСБ, вочевидь, не йдуть першими в бій. Вони надають перевагу сидіти у штабах в тилу, тому й таких ліквідованих найменше.



Втрати у Росії в елітних підрозділах / Інфографіка BBC

Найбільше загинуло контрактників

Росія не приховує, що у війні проти України, окрім мобілізованих та контрактників, беруть участь також приватні військові компанії, в'язні й добровольці. Згідно з відкритими джерелами, найбільше окупанти втрачали саме військових контрактної служби, особливо – на початку повномасштабного вторгнення. Згодом, почали зростати втрати серед в'язнів.

А ось ПВК після заколоту Пригожина зникають зі статистики. Як заявляли офіційні російські особи, вагнерівців відвезли у Білорусь й нині неохоче говорять про найманців Пригожина.



Журналісти порівняли втрати за категоріями / Інфографіка BBC

Окрім того, журналісти також окремо проаналізували, скільки мобілізованих росіян загинуло у повномасштабній війні.



Втрати серед мобілізованих росіян / Інфографіка BBC

Також журналісти проаналізували втрати у родах окупаційних військ. Інформацію про понад 10 тисяч окупантів не вдалося знайти. Серед підтвердженого – найбільше загинуло ув'язнених, мобілізованих, а також тих, хто став добровольцем окупаційної армії.



Втрати Росії за родами військ / Інфографіка BBC