Так, за минулу добу агресор втратив ще 700 бійців. Окрім того, десятки одиниць техніки та озброєння, передає 24 Канал.

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Втрати Росії на ранок 13 січня

Особового складу – близько 369 160 (+700),

танків – 6065 (+5),

бойових броньованих машин – 11269 (+15),

артилерійських систем – 8728 (+18),

РСЗВ – 957 (+0),

засобів ППО – 646 (+4),

літаків – 329 (+0),

гелікоптерів – 324 (+0),

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 6848 (+12),

крилатих ракет – 1806 (+0),

кораблів / катерів – 23 (+0),

підводних човнів – 1 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 11632 (+20),

спеціальної техніки – 1345 (+6).

Втрати агресора на ранок 13 січня / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Це цікаво! У 2023-му українські захисники ліквідували у 2,5 раза більше окупантів, аніж у перший рік повномасштабного вторгнення. Зокрема, понад чверть мільйона за один рік.