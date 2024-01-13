Так, за минулу добу агресор втратив ще 700 бійців. Окрім того, десятки одиниць техніки та озброєння, передає 24 Канал.

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Втрати Росії на ранок 13 січня

  • Особового складу – близько 369 160 (+700),
  • танків – 6065 (+5),
  • бойових броньованих машин – 11269 (+15),
  • артилерійських систем – 8728 (+18),
  • РСЗВ – 957 (+0),
  • засобів ППО – 646 (+4),
  • літаків – 329 (+0),
  • гелікоптерів – 324 (+0),
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 6848 (+12),
  • крилатих ракет – 1806 (+0),
  • кораблів / катерів – 23 (+0),
  • підводних човнів – 1 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 11632 (+20),
  • спеціальної техніки – 1345 (+6).

втрати ворогаВтрати агресора на ранок 13 січня / Інфографіка Генштабу ЗСУ