Так, за прошедшие сутки агрессор потерял еще 700 бойцов. Кроме того, десятки единиц техники и вооружения, передает 24 Канал.
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Потери России на утро 13 января
- Личного состава – около 369 160 (+700),
- танков – 6065 (+5),
- боевых бронированных машин – 11269 (+15),
- артиллерийских систем – 8728 (+18),
- РСЗО – 957 (+0),
- средств ПВО – 646 (+4),
- самолетов – 329 (+0),
- вертолетов – 324 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 6848 (+12),
- крылатых ракет – 1806 (+0),
- кораблей / катеров – 23 (+0),
- подводных лодок – 1 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 11632 (+20),
- специальной техники – 1345 (+6).
Потери агрессора на утро 13 января / Инфографика Генштаба ВСУ