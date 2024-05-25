Збройні Сили продовжують "літакопад" серед авіації окупантів на Донецькому напрямку. У "вічний політ" російські Су-25 найчастіше відправляють військові 110 ОМБр – так сталося і цього разу.
Дивіться також Непросто, але можливо: як потрапити до лав ССО і як допоможе їх перший рекрутинговий центр
Збиття Су-25
Воїни-зенітники 110 окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка на Донецькому напрямку збили черговий російський літак Су-25.
Ще один ворожий штурмовик Су-25 догорає в степах українського Донбасу,
– написали в ОСУВ "Хортиця".
Збиття російського Су-25 на Донеччині: дивіться відео
Росія поступово втрачає авіацію
- З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила принаймні 357 літаків різних типів. Загальні втрати ворога в особовому складі вже перевалили за 500 тисяч. Лише за останню добу ЗСУ ліквідували понад тисячу окупантів.
- Зокрема, під час атаки дронів по аеродрому "Кущевська" 19 травня вдалося ліквідувати принаймні 3 російських винищувачі. Було ідентифіковано фронтовий бомбардувальник Су-34 та винищувачі Су-27 та Су-30.
- Окрім цього, регулярно російські літаки падають у Донецькій області. Наприклад, воїни 110 ОМБр знищили Су-25 23 травня, а всього за день до цього Генштаб повідомляв про збиття Су-25 на Покровському напрямку.
- До цього у 110 ОМБр 17 травня повідомили, що також збили російський Су-25 у небі. Військові підкреслили, що російське судно після удару дотлівало у Донецьких посадках, а наше небо стане пеклом для ворожих пілотів.
- Головне управління розвідки України розповіло на початку квітня 2024 року, що Росія ще має орієнтовно 100 винищувачів Су-35, понад 100 винищувачів-бомбардувальників Су-34, 7 літаків далекого радіолокаційного виявлення і наведення А-50У.