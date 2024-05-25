Вооруженные Силы продолжают “самолетопад” среди авиации оккупантов на Донецком направлении. У "вечный полет" российские Су-25 чаще всего отправляют военные 110 ОМБр – так произошло и на этот раз.

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Сбитие Су-25

Воины-зенитчики 110 отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко на Донецком направлении сбили очередной российский самолет Су-25.

Еще один вражеский штурмовик Су-25 догорает в степях украинского Донбасса,

– написали в ОСУВ "Хортица".

Сбитие российского Су-25 в Донецкой области: смотрите видео

Россия постепенно теряет авиацию