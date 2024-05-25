Вооруженные Силы продолжают “самолетопад” среди авиации оккупантов на Донецком направлении. У "вечный полет" российские Су-25 чаще всего отправляют военные 110 ОМБр – так произошло и на этот раз.
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Сбитие Су-25
Воины-зенитчики 110 отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко на Донецком направлении сбили очередной российский самолет Су-25.
Еще один вражеский штурмовик Су-25 догорает в степях украинского Донбасса,
– написали в ОСУВ "Хортица".
Сбитие российского Су-25 в Донецкой области: смотрите видео
Россия постепенно теряет авиацию
- С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла по крайней мере 357 самолетов различных типов. Общие потери врага в личном составе уже перевалили за 500 тысяч. Только за последние сутки ВСУ ликвидировали более тысячи оккупантов.
- В частности, во время атаки дронов по аэродрому "Кущевская" 19 мая удалось ликвидировать по крайней мере 3 российских истребителя. Было идентифицировано фронтовой бомбардировщик Су-34 и истребители Су-27 и Су-30.
- Кроме этого, регулярно российские самолеты падают в Донецкой области. Например, воины 110 ОМБр уничтожили Су-25 23 мая, а всего за день до этого Генштаб сообщал о сбитии Су-25 на Покровском направлении.
- До этого в 110 ОМБр 17 мая сообщили, что также сбили российский Су-25 в небе. Военные подчеркнули, что российское судно после удара дотлевало в Донецких посадках, а наше небо станет адом для вражеских пилотов.
- Главное управление разведки Украины рассказало в начале апреля 2024 года, что Россия еще имеет ориентировочно 100 истребителей Су-35, более 100 истребителей-бомбардировщиков Су-34, 7 самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и наведения А-50У.