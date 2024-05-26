Востаннє окупанти влаштовували "танковий біатлон" у 2022 році. Щоправда, тоді шоу було провальним, адже їхня БМП "Бумеранг" не змогла влучити у стаціонарні цілі.
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"Потєрь нєт"
Журналісти Defence Express звернули увагу, що у 2024 році росіяни знову скасовують проведення "танкового біатлону", який мав відбутися в рамках "Міжнародних армійських ігор". Так, "офіційний сайт танкового біатлону" повідомляє, що у період з 12 по 26 серпня 2024 року у рамках "Міжнародних армійських ігор" можливе "скасування і перенесення танкового біатлону".
Що таке "танковий біатлон""Танковий біатлон" – це механізоване військово-спортивне змагання, яке проводять у Росії в рамках щорічних так званих "Міжнародних армійських ігор". Організатори цієї "показухи" надихнулися зимовим видом спорту – біатлон. Так, російські танки повинні були пройти пересічну місцевість й при цьому – точно й швидко вести вогонь під час виконання маневрів.
Ясна річ, що окупанти не стали пояснювати причин. Втім, і без того зрозуміло, що на це вплинули колосальні втрати ворога на фронті, адже окупанти втрачають не лише особовий склад, а й техніку.
Цікаво, що у 2023 році окупанти також скасовували проведення "танкового біатлону". Щоправда, минулого року росіян заспокоїли казками про проведення "Міжнародних армійських ігор" кожні 2 роки, у програму яких і буде включено "танковий біатлон".
У ЗМІ також нагадали, що під час "танкового біатлону" росіяни відзначалися курйозами. Так, "найкращі танкісти" Росії не могли влучати у статичні цілі. Й такі випадки не одиничні, а повторювалися щонайменше у 2020 та 2022 роках.
Промахи "найкращих танкістів Росії" / Колаж Defence Express
Втрати Росії у війні
Вочевидь, на скасування проведення "танкового біатлону" вплинули колосальні втрати ворога на війні. Так, за даними Генштабу ЗСУ від початку повномасштабного вторгнення російська армія вже втратила:
- особового складу – близько 501 190 (+1110) осіб,
- танків – 7 662 (+12),
- бойових броньованих машин – 14 803 (+17),
- артилерійських систем – 12953 (+24),
- РСЗВ – 1 083 (+1),
- засоби ППО – 814 (+0),
- літаків – 357 (+1),
- гелікоптерів – 326 (+0),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 10 425 (+11),
- крилаті ракети – 2 209 (+0),
- кораблі /катери – 27 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 17 639 (+31),
- спеціальна техніка – 2111 (+7).