Лише за минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1160 російських загарбників. Також знищили 154 одиниці ворожої техніки.

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Втрати Росії на 30 травня

  • Особового складу – близько 506 260 (+1160),
  • танків – 7710 (+10),
  • бойових броньованих машин – 14 913 (+22),
  • артилерійських систем – 13 101 (+35),
  • РСЗВ – 1088 (+1),
  • засобів ППО – 815 (+0),
  • літаків – 357 (+0),
  • гелікоптерів – 326 (+0),
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 10 532 (+22),
  • крилатих ракет – 2222 (+0),
  • кораблів / катерів – 27 (+0),
  • підводних човнів – 1 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 17 849 (+53),
  • спеціальної техніки – 2153 (+11).

втрати ворога на 30 травня 2024 рокуВтрати ворога / Інфографіка Генштабу ЗСУ

У Луганську могли уразити "Небо-М"

  • Напередодні, 27 травня, в окупованому Луганську прогриміли потужні вибухи.
  • Згодом з'явилися супутникові знімки.
  • На кадрах видно сліди великої пожежі в аеродромі Луганська, можливо, було вражено російський радіолокаційний комплекс "Небо-М", призначений для виявлення аеродинамічних і балістичних об'єктів на середніх і великих висотах.