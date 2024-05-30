В течение этих суток в целом зафиксировано 116 боевых столкновений. В целом враг нанес по позициям украинских войск и населенным пунктам 5 ракетных ударов, 58 авиационных ударов и 127 обстрелов с применением реактивных систем залпового огня. Об этом рассказал в эфире телемарафона представитель Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев, передает 24 Канал.

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Что происходит на Востоке Украины

На Харьковском направлении оккупанты продолжают проводить наступательные действия. Всего за прошедшие сутки произошло 9 боевых столкновений, бои шли в районах населенных пунктов Липцы, Старица, Волчанск.

Враг продолжает атаковать в районе Липцы: смотрите на карте

На Купянском направлении произошло 15 боевых столкновений. Силы обороны Украины успешно отбили атаки врага в районах населенных пунктов Синьковка, Петропавловка, Степная Новоселовка, Дружелюбовка Харьковской области, Новоегоровка, Невское Луганской области.

Силы обороны отбили атаки врага возле Синьковки: смотрите на карте

На Лиманском направлении противник совершил 9 попыток прорвать оборону украинских войск в районе Тернов, Торского Донецкой области и в Серебрянском лесу.

Россияне хотели прорвать оборону возле Тернов: смотрите на карте

На Северском направлении Силы обороны Украины отбили 5 атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области, Выемка, Раздоловка Донецкой области.

ВСУ отбили атаку врага возле Белогоровки: смотрите на карте

На Краматорском направлении украинские воины отбили 7 атак противника в районах Клещиевки, Нового, Ивановского, Богдановки Донецкой области.

Противник пытался продвинуться возле Клещиевки: смотрите на карте

На Покровском направлении украинские воины отбили 35 атак в районах населенных пунктов Новоалександровка, Сокол, Прогресс, Новоселовка Первая, Невельское, Яснобродовка Донецкой области, где враг при поддержке авиации пытался выбить украинские подразделения из занимаемых рубежей.

Силы обороны отбили наступление врага под Новоалександровкой: смотрите на карте

На Кураховском направлении Силы обороны Украины продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Константиновка, Водяное, Парасковиевка, где враг при поддержке авиации 12 раз пытался прорвать оборону украинских войск.

ВСУ сдерживают россиян возле Красногоровки: смотрите на карте

Какова ситуация на Юге Украины

На Времовском направлении противник совершил 7 безуспешных попыток прорвать оборону украинских войск в направлении населенного пункта Старомайорское Донецкой области.

Враг атаковал возле Старомайорского: смотрите на карте

На Ореховском направлении наши воины отбили 5 атак противника в районах населенных пунктов Малые Щербаки и Малая Токмачка Запорожской области.

Силы обороны отбили атаки возле Малой Токмачки: смотрите на карте

На Приднепровском направлении российские захватчики пытаются выбить украинские подразделения с плацдармов на левобережье Днепра в Херсонской области. За прошедшие сутки на этом направлении российские оккупанты совершили 7 безуспешных атак на позиции Сил обороны Украины.