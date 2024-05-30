В течение этих суток в целом зафиксировано 116 боевых столкновений. В целом враг нанес по позициям украинских войск и населенным пунктам 5 ракетных ударов, 58 авиационных ударов и 127 обстрелов с применением реактивных систем залпового огня. Об этом рассказал в эфире телемарафона представитель Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев, передает 24 Канал.

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