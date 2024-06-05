Автор матеріалу для британського видання The Telegraph – Девід Акс зазначив, що зараз можна лише здогадуватися, навіщо взагалі росіяни влаштували наступ на Харківщині.

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Наступ росіян у Харківській області став провалом

Журналіст наголосив, що, ймовірно, метою окупантів могла бути або спроба захопити Харків, або створити буферну зону в області, чи просто відволікти Збройні Сили від наступу на Донбасі. Однак майже через місяць після початку це вже не має значення.

Наступ Росії до Дня Перемоги провалився за всіма пунктами. Україна може дякувати стійкості своєї втомленої піхоти, передбачливості своїх лідерів, поспішним постачанням боєприпасів зі Сполучених Штатів і, рівною мірою, чистій дурості та надмірній самовпевненості лідерів Росії,

– мовиться у матеріалі.

Автор наголосив, що якщо метою росіян було наступити на Харків і захопити велике українське місто, вони провалилися за кілька днів. Зокрема, окупанти не просунулися далі міста Вовчанськ, де зав'язли у вуличних боях з українськими військовими.

Водночас журналіст підкреслив, якщо головною метою наступу була буферна зона, наступ не тільки провалився – він мав серйозні негативні наслідки.

Адже понад два роки адміністрація президента США Джо Байдена забезпечувала Україну одними з найкращих в Америці боєприпасів великої дальності, але побоюючись "ескалації", Байден попередив українців не використовувати ці боєприпаси для ударів по цілях всередині Росії. Допускалися лише цілі в окупованій Україні.

"Наступ до Дня Перемоги – і загроза, що насувається на понад мільйон цивільних у Харкові – змінили думку Байдена. 31 травня він послабив обмеження на українську зброю американського виробництва, дозволивши їй завдавати ударів по цілях на північ від кордону з Росією", – зазначено у матеріалі.

Як наголосив автор, якою б не була мета росіян на півночі Харківської області, вони зустріли більш жорсткий опір, ніж вони, звичайно, очікували.

Зокрема, як зазначено у матеріалі, українські військові перекидали цілі батальйони, можливо, цілі бригади з півдня та сходу на північ, щоб зустріти наступ росіян. Крім того, українська армія мала достатньо добре озброєних військ, щоб утримувати свої позиції на півдні та сході та зміцнювати їх на півночі.