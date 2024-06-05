Автор материала для британского издания The Telegraph – Дэвид Акс отметил, что сейчас можно только догадываться, зачем вообще россияне устроили наступление в Харьковской облсти.

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Наступление россиян в Харьковской области стало провалом

Журналист отметил, что, вероятно, целью оккупантов могла быть или попытка захватить Харьков, или создать буферную зону в области, или просто отвлечь Вооруженные Силы от наступления на Донбассе. Однако почти через месяц после начала это уже не имеет значения.

Наступление России ко Дню Победы провалилось по всем пунктам. Украина может благодарить стойкость своей уставшей пехоты, предусмотрительности своих лидеров, поспешным поставкам боеприпасов из Соединенных Штатов и, в равной степени, чистой глупости и чрезмерной самоуверенности лидеров России,

– говорится в материале.

Автор отметил, что если целью россиян было наступить на Харьков и захватить большой украинский город, они провалились за несколько дней. В частности, оккупанты не продвинулись дальше города Волчанск, где увязли в уличных боях с украинскими военными.

В то же время журналист подчеркнул, если главной целью наступления была буферная зона, наступление не только провалилось – оно имело серьезные негативные последствия.

Ведь более двух лет администрация президента США Джо Байдена обеспечивала Украину одними из лучших в Америке боеприпасов большой дальности, но опасаясь "эскалации", Байден предупредил украинцев не использовать эти боеприпасы для ударов по целям внутри России. Допускались лишь цели в оккупированной Украине.

"Наступление ко Дню Победы – и надвигающаяся угроза, на более миллиона гражданских в Харькове – изменили мнение Байдена. 31 мая он ослабил ограничения на украинское оружие американского производства, позволив ему наносить удары по целям к северу от границы с Россией", – указано в материале.

Как отметил автор, какой бы ни была цель россиян на севере Харьковской области, они встретили более жесткое сопротивление, чем они, конечно, ожидали.

В частности, как указано в материале, украинские военные перебрасывали целые батальоны, возможно, целые бригады с юга и востока на север, чтобы встретить наступление россиян. Кроме того, украинская армия имела достаточно хорошо вооруженных войск, чтобы удерживать свои позиции на юге и востоке и укреплять их на севере.