Россиянам не удалось достичь ни одной из поставленных задач в ходе наступления на Харьковском направлении, а Силы обороны Украины полностью контролируют ситуацию на этом участке фронта. Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Андрей Юсов в эфире всеукраинского телемарафона, передает 24 Канал.
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Украинские военные сломали планы россиян
Андрей Юсов сообщил, что вся информация о действиях россиян фиксируется нашей разведкой, а количество вражеской группировки хорошо известна украинскому командованию. Представитель ГУР уверяет, что Силы обороны Украины проводят все необходимые действия на нужных направлениях.
Все, что планировал враг сделать на севере нашей границы, у него не получилось. Это повлияло на его дальнейшие планы и действия не только на этом участке фронта, а и в целом на ход российско-украинской войны и отражения российской агрессии,
– добавил Юсов.
Андрей Юсов пока не стал раскрывать больше деталей. По его словам, ничего нового он сообщить не уполномочен. Впрочем, он заверил, что вся надлежащая информация фиксируется и собирается.
Ситуация на Харьковском фронте по состоянию на сейчас
- Оккупационные войска проводят перегруппировку своих войск на Харьковщине. Кроме этого, захватчики заводят дополнительные резервы.
- Офицер отделения разведки бригады "Рубеж" НГУ Виталий Литвин рассказал, что сейчас на этом направлении противник больше сосредоточил усилия на улучшении своих инженерно-фортификационных сооружений. Также россияне планируют возобновить с новой мощностью штурмовые действия не только в направлении Липцев, а и на Волчанск.
- Главнокомандующий ВСУ Александра Сырского рассказал, что на Харьковском направлении враг концентрирует свои главные усилия возле Глубокого и Липцов. Он пытается продвигаться в сторону этих населенных пунктов, но несет значительные потери и не имеет успеха.
- Сырский также отметил, что в Волчанске Силы обороны пытаются сдержать врага. Он отметил, что сейчас главной задачей является не дать россиянам прорваться, нанести им максимальные потери и постепенно продвигаться вперед для освобождения наших территорий.