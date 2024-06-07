Россиянам не удалось достичь ни одной из поставленных задач в ходе наступления на Харьковском направлении, а Силы обороны Украины полностью контролируют ситуацию на этом участке фронта. Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Андрей Юсов в эфире всеукраинского телемарафона, передает 24 Канал.

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Украинские военные сломали планы россиян

Андрей Юсов сообщил, что вся информация о действиях россиян фиксируется нашей разведкой, а количество вражеской группировки хорошо известна украинскому командованию. Представитель ГУР уверяет, что Силы обороны Украины проводят все необходимые действия на нужных направлениях.

Все, что планировал враг сделать на севере нашей границы, у него не получилось. Это повлияло на его дальнейшие планы и действия не только на этом участке фронта, а и в целом на ход российско-украинской войны и отражения российской агрессии,

– добавил Юсов.

Андрей Юсов пока не стал раскрывать больше деталей. По его словам, ничего нового он сообщить не уполномочен. Впрочем, он заверил, что вся надлежащая информация фиксируется и собирается.

Ситуация на Харьковском фронте по состоянию на сейчас