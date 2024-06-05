Он отметил, что ситуация остается сложной. Кроме интенсивных боев, враг активно использует бронетехнику и КАБы.
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На каких направлениях самая тяжелая ситуация
По словам Сырского, россияне сосредотачивают основные усилия на Кураховском, Покровском, Купянском и Харьковском направлениях. Кроме того, враг проводит активные штурмовые действия в Волчанске и на подступах к Часовому Яру, чтобы взять под контроль эти населенные пункты.
На других направлениях враг проводит наступательные действия с целью растягивания линии активного фронта, сковывания наших войск и недопущения переброски их на другие участки ведения боевых действий,
– сказал Сырский.
Враг хочет прорваться в районе Купянска: какая ситуация в Харьковской области
На Харьковском направлении враг концентрирует свои главные усилия у Глубокого и Липцов. Он пытается продвигаться в сторону этих населенных пунктов, но, по словам главкома, несет значительные потери и не имеет успеха.
А в Волчанске Силы обороны пытаются сдержать врага. Сейчас главной задачей является не дать россиянам прорваться, нанести им максимальные потери и постепенно продвигаться вперед для освобождения наших территорий.
Между тем в районе Купянска ситуация сложная. Враг пытается прорвать оборону наших войск с двух направлений.
Продолжаются жесткие бои. Наша задача остановить врага и заставить перейти его к обороне,
– сказал Александр Сырский.
Он добавил, что несмотря на всю сложность ситуации, в Украине шансы изменить обстановку в нашу пользу. И Силы обороны делают для этого все возможное.
Подробнее о ситуации на Харьковщине
- Ранее в Генштабе сообщили, что интенсивность штурмовых действий российских оккупантов на Купянском направлении сильно увеличилась. В частности с утра 5 июня по состоянию на обед враг 7 раз атаковал позиции наших подразделений неподалеку Синьковки, Степной Новоселовки, Стельмаховки, Чернещины и Дружелюбовки.
- В частности сейчас активные бои продолжаются у Чернещины и Дружелюбовки. Также враг атаковал КАБом район села Новое.
- По Харьковскому направлению – враг продолжает обстреливать города и села с территории российского Шебекино. В частности сейчас оккупанты сбросили уже 5 управляемых авиационных бомб в район Охримовки и одну – на Волчанск. Также россияне били неуправляемыми авиаракетами по Ветеринарному.
- ВСУ отбили атаки захватчиков в сторону села Липцы. В настоящее время продолжаются боестолкновения в районе Волчанска.