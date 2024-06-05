Он отметил, что ситуация остается сложной. Кроме интенсивных боев, враг активно использует бронетехнику и КАБы.

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На каких направлениях самая тяжелая ситуация

По словам Сырского, россияне сосредотачивают основные усилия на Кураховском, Покровском, Купянском и Харьковском направлениях. Кроме того, враг проводит активные штурмовые действия в Волчанске и на подступах к Часовому Яру, чтобы взять под контроль эти населенные пункты.

На других направлениях враг проводит наступательные действия с целью растягивания линии активного фронта, сковывания наших войск и недопущения переброски их на другие участки ведения боевых действий,

– сказал Сырский.

Враг хочет прорваться в районе Купянска: какая ситуация в Харьковской области

На Харьковском направлении враг концентрирует свои главные усилия у Глубокого и Липцов. Он пытается продвигаться в сторону этих населенных пунктов, но, по словам главкома, несет значительные потери и не имеет успеха.

А в Волчанске Силы обороны пытаются сдержать врага. Сейчас главной задачей является не дать россиянам прорваться, нанести им максимальные потери и постепенно продвигаться вперед для освобождения наших территорий.

Между тем в районе Купянска ситуация сложная. Враг пытается прорвать оборону наших войск с двух направлений.

Продолжаются жесткие бои. Наша задача остановить врага и заставить перейти его к обороне,

– сказал Александр Сырский.

Он добавил, что несмотря на всю сложность ситуации, в Украине шансы изменить обстановку в нашу пользу. И Силы обороны делают для этого все возможное.

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