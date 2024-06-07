В минобороны страны – агрессорки заявили о более 20 сбитых дронов, в частности 6 из них были якобы уничтожены над Краснодарским краем. В сети сообщили, на что именно охотились БПЛА.

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Удар по господству России в Крыму

Отмечается, что в Темрюкском районе Краснодарского края дроны ночью атаковали электроподстанцию, расположенную в хуторе Белый Темрюкского района. 5 беспилотников ударили по территории объекта.

Важность этой электроподстанции заключается в том, что она питает оккупированный полуостров. Она входит в состав так называемого "энергомоста на Крым".

Справка: Энергомост в Крым – неофициальное название группы энергетических объектов по энергоснабжению оккупированного Крыма с материковой части России.

Известно, что в результате "прилета" поврежден трансформатор, возник небольшой пожар, пострадавших нет.

Подстанцию в хуторе Белый уже атаковали в ночь с 30 на 31 мая. Тогда подстанция также получила повреждения.

Отметим, что ночью было неспокойно также и в Белгородской, Ростской областях, в Крыму и над Азовским морем. В общем враг говорит, что сбил 28 беспилотников.

Яркий "хлопок" в Луганске