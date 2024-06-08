Про це 24 Каналу сказав речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук. Він також розповів, що окупанти передислоковують свої кораблі в Азовське море, адже воно менше й більш закрите.

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Давно такого не було

Зараз в Азовському морі перебуває 7 ворожих кораблів, серед них 3 ракетоносії, загальний залп може складати 24 крилатих ракети морського базування типу "Калібр".

Порт Новоросійськ став "худішим", тому що звідти пішли російські кораблі. Я давно не пам'ятаю, щоб російські кораблі, чи ракетоносії ховалися саме в Азовському морі,

– мовив речник Української добровольчої армії "Південь".

За його словами, це треба розглянути, з одного боку, як підсилення азовської складової щодо оборони фронту на Півдні, а з іншого, таким чином ворог насамперед намагається убезпечити свої ракетоносії від можливих ударів Сил оборони України.

Зараз інтенсивність російських обстрілів Одеси зменшилася. Ця ніч у регіоні взагалі була спокійною, не було навіть дронових атак, але розуміємо, що це тимчасове явище. Адже постійно залишається загроза ударів балістикою з Криму,

– зазначив Братчук.

Ворог змушений маневрувати пусковими установками, тому що партизанський рух дуже ефективно працює й українські військові знають їх координати. Завдяки чому періодично знищуються засоби ППО росіян у тимчасово окупованому Криму.

Активність Росії у Чорному, Азовському та Середземному морях