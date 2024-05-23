Про це у щоденному зведенні для 24 Каналу заявив військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Петро Черник. Він проаналізував можливості ЗСУ на найближчі місяці.

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Удари західною зброєю по території Росії

Удари по Росії західним озброєнням допомогли б Києву утримувати фронт, про це заявив секретар РНБО Олександр Литвиненко.

Союзники розуміють, що ця заборона для України дозволяє росіянам наближатися і до їхніх кордонів безпосередньо, переконаний Черник. Однак ядерний шантаж ворога зупиняє західні країни.

Якби нам дозволили ракетами ATACMS завдавати ударів по скупчення військ – це було б найкорисніше саме по північному напрямку. Навпроти Сумської та Харківської областей зосереджено до 53 тисяч особового складу, в окопах і бліндажах їх можна діставати по-справжньому лише касетними боєприпасами,

– додав військовий експерт.

Однак і ці "червоні лінії" можуть бути стерті, як раніше було з деякими видами зброї та техніки. Коли партнери навідріз відмовлялися передавати їх України, аби не ескалювати, згодом наша держава все-таки їх отримала.

Можливості ЗСУ для наступу влітку

Міністр оборони Сполучених Штатів Ллойд Остін заявив, що найближчі тижні та місяці будуть вирішальними для України.

Черник згодний із таким формулюванням і вважає, що вирішальність цього циклу сухої погоди – це пробитися до північного Приазов'я.

"Це була б третя блискуча операція після Харківської та Херсонської", – додав військовий.

Це абсолютно можливо реалізувати з допомогою великої кількості ракет ATACMS, роботою великої кількості радіоелектронної боротьби, артилерії й авіації.

Якби всі чотири фактори склалися в один кулак, на умовний вересень ми могли б прорвати лінію Суровікіна. Але тут все залежить винятково від кількості якісної зброї,

– наголосив Черник.

Навіть минулого року українська армія, не маючи переваги в повітрі, з використанням потужної західної техніки змогла почати наступ на південному напрямку. Якби Україна почала працювати великою кількістю боєприпасів та ракет по тилах і залізницях ворога на Півдні, виснажену російську армію можна було витіснити з цього плацдарму.

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