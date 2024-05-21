Льотчик-інструктор, полковник ЗСУ в запасі та військовий експерт Роман Світан розповів 24 Каналу, що неподалік Сумської області у ворога розміщено кілька тисяч військ. Він висловив думку, що цього недостатньо для повноцінного наступу.
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Чи відбудеться наступ на Сумщину
Світан припустив, що для того, аби розосередити наші війська на лінії фронту може відбутись наступ на Сумщину.
Дивіться на карті, що відбувається неподалік Сумщини на Харківському напрямку
Вони (окупанти – 24 Канал) можуть розпочати таку операцію, але вона не матиме продовження, якщо Росія не відправить додаткові сили й засоби із резервів,
– наголосив він.
Військовий експерт зауважив, що переміщення резервів Росії на Сумщину поки ніхто не спостерігав. Отже, можливість наступу росіян на цьому напрямку залишається, але активних дій ворог зараз не застосовує.
Росія посилила наступ на Україну: що відомо
- Росія продовжує намагання захопити нові українські території та повернути втрачені, але українські військові успішно відбивають атаки ворога. За минулу добу відбулось 140 бойових зіткнень, ворог завдав п'ять ракетних ударів, 55 авіаударів, скинув 79 керованих авіабомб і використав 1066 дронів-камікадзе.
- Аналітики повідомляють, що російські сили продовжують активні наступи на півночі та північному сході від Харкова. У Генштабі ЗСУ повідомили, що українські захисники прочісують міські забудови Вовчанська. Аналітики описали ситуацію в селах регіону.
- Окупанти 10 травня розпочала наступ на Харківщині. Кирило Буданов прогнозує, що ворог також спробує просунутись у напрямку Сумщини. За його оцінками, наступ на Харківщині триватиме ще певний час, після чого російська армія спробує атакувати Сумську область.