Протягом минулої доби на фронті відбулося 140 бойових зіткнень. Крім цього, ворог завдав п’ять ракетних ударів із застосуванням шести ракет, під час 55 авіаційних ударів скинув 79 КАБів, залучив для ударів 1066 дронів-камікадзе, із них 82 БпЛА типу "Шахед" та "Ланцет".

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Ситуація на Харківщині

Ситуація на Харківщині: дивіться карту

Що відбувається на інших напрямках

Росіяни тиснуть біля Роздолівки: дивіться карту

На Покровському напрямку ворог 12 разів атакував: дивіться карту

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Ситуація біля Старомайорського: дивіться карту