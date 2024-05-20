За прошедшие сутки на фронте произошло 140 боевых столкновений. Кроме этого, враг нанес пять ракетных ударов с применением шести ракет, во время 55 авиационных ударов сбросил 79 КАБов, привлек для ударов 1066 дронов-камикадзе, из них 82 БпЛА типа "Шахед" и "Ланцет".

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Ситуация на Харьковщине

Ситуация на Харьковщине: смотрите карту

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Ситуация у Старомайорского: смотрите карту