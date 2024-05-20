За прошедшие сутки на фронте произошло 140 боевых столкновений. Кроме этого, враг нанес пять ракетных ударов с применением шести ракет, во время 55 авиационных ударов сбросил 79 КАБов, привлек для ударов 1066 дронов-камикадзе, из них 82 БпЛА типа "Шахед" и "Ланцет".

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Ситуация на Харьковщине

На Харьковском направлении Силы обороны отражают атаки противника в направлении села Старица. Ситуация контролируемая. Кроме того, наши подразделения усилили оборонительные рубежи и позиции в определенных районах.



По уточненной информации, за минувшие сутки общие потери захватчиков на этом направлении составили 261 человек и 40 единиц вооружения и военной техники. Наши воины уничтожили один танк, артсистему, восемь единиц автомобильной и спецтехники и 13 БпЛА. Кроме того, повреждены два танка, одну боевую бронированную машину, восемь артиллерийских систем и шесть автомобилей.

Ситуация на Харьковщине: смотрите карту

Что происходит на других направлениях

На Купянском направлении наши защитники успешно отбили атаку врага в направлении Синьковки. В свою очередь, в отдельных районах украинские воины проводят штурмовые действия. Ситуация контролируемая.

На Северском направлении количество вражеских атак по сравнению с прошлыми сутками несколько снизилось. Происходят два боевых столкновения. Захватчики пытаются вытеснить украинские подразделения в районе Роздоловки, что в Донецкой области. За прошедшие сутки оккупанты заплатили большую цену за свою активность, потеряв 99 человек ранеными и погибшими и 21 единицу вооружения и военной техники. В частности, уничтожено два танка, восемь боевых бронированных машин и зенитно-ракетный комплекс.

Россияне давят возле Роздоловки: смотрите карту

На Краматорском направлении сегодня уже отражены две попытки врага идти вперед в районах Ивановского и Андреевки. Продолжаются еще два боестолкновения неподалеку Клещеевки. Противник успеха не имеет. Ситуация контролируется.

На Покровском направлении сейчас ситуация напряженная. С начала суток враг 12 раз атаковал позиции наших войск. Боевые действия продолжаются в районах Евгеновки, Лозовой, Сокола, Новопокровского и Новоселовки Первой. Напряженная ситуация юго-западнее Очеретино. Принимаются меры для стабилизации обстановки.



Сегодня уже подтверждены потери врага на Покровском направлении в количестве 45 военнослужащих и 5 боевых бронированных машин. По уточненным данным, за прошедшие сутки здесь захватчики в целом потеряли 350 человек убитыми и ранеными, а также 20 единиц военной техники.

На Покровском направлении враг 12 раз атаковал: смотрите карту

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На Кураховском направлении состоялось три атаки противника возле Красногоровки и Новомихайловки. Ситуация контролируемая. А два вражеских штурма уже успешно отбиты в районах Водяного и Красногоровки.

На Времовском направлении оккупанты в эти сутки уже осуществили две попытки продвинуться вперед у Старомайорского. Одну – отбито, еще один бой продолжается. Потерь позиций не допущено.

Ситуация у Старомайорского: смотрите карту

На Приднепровском направлении продолжается столкновение возле Крынок. Еще одну атаку сегодня наши защитники уже отбили. Противник успеха не имел.