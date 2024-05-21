Заступник командира української бригади, що діє на півночі Харківської області, 20 травня повідомив про накопичення російських військ, включно з чеченськими підрозділами, на Сумському напрямку. Обмежена кількість особового складу свідчить про те, що Росія має на меті відтягнути українські сили до прикордонної зони.

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Що відбувається на Сумському напрямку

Український військовий оглядач Костянтин Машовець 20 травня заявив, що російське угруповання в Курській області налічує 9 – 10 тисяч осіб. За його словами, це угруповання включає до трьох неповних мотострілецьких полків (у кожному не вистачає одного – двох батальйонів), вісім мотострілецьких, танкових і піхотних батальйонів, один повітряно-десантний батальйон та не менше двох штурмових відділень в ешелоні посиленої роти або малокомплектного батальйону.

Також повідомляється, що до складу російського угруповання входить невизначений батальйон ВДВ. Російський військовий блогер стверджував, що 3 батальйон ВДВ 104 полку ВДВ (76 дивізія ВДВ) знаходиться в Курській області.

Аналітики з Інституту вивчення війни оцінюють, що навіть обмежена російська активність на інших ділянках кордону може спричинити розтягування українських сил уздовж широкого фронту. Зокрема, аналітики зазначають, що російські війська зможуть розтягнути та прикріпити українські сили до кордону до тих пір, поки Росія загрожує проникненням на інші прикордонні території за межами півночі Харківської області.

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