Заместитель командира украинской бригады, действующей на севере Харьковской области, 20 мая сообщил о накоплении российских войск, включая чеченские подразделения, на Сумском направлении. Ограниченное количество личного состава свидетельствует о том, что Россия имеет целью оттянуть украинские силы в приграничную зону.

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Что происходит на Сумском направлении

Украинский военный обозреватель Константин Машовец 20 мая заявил, что российская группировка в Курской области насчитывает 9 – 10 тысяч человек. По его словам, эта группировка включает до трех неполных мотострелковых полков (в каждом не хватает одного – двух батальонов), восемь мотострелковых, танковых и пехотных батальонов, один воздушно-десантный батальон и не менее двух штурмовых отделений в эшелоне усиленной роты или малокомплектного батальона.

Также сообщается, что в состав российской группировки входит неопределенный батальон ВДВ. Российский военный блогер утверждал, что 3 батальон ВДВ 104 полка ВДВ (76 дивизия ВДВ) находится в Курской области.

Аналитики из Института изучения войны оценивают, что даже ограниченная российская активность на других участках границы может привести к растяжению украинских сил вдоль широкого фронта. В частности, аналитики отмечают, что российские войска смогут растянуть и прикрепить украинские силы к границе до тех пор, пока Россия угрожает проникновением на другие приграничные территории за пределами севера Харьковской области.

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