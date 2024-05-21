Такое мнение 24 Каналу высказал основатель БО "Реактивная почта", военный эксперт Павел Нарожный. По его словам, россиянам крайне необходимо отбросить ВСУ от Угледара, чтобы решить проблемы с логистикой.

Читайте также Когда ситуация на фронте стабилизируется: прогноз от Свитана

"Я более чем уверен, что основное направление наступления будет Донецкое, а не Сумщина и Харьковщина", – заметил Нарожный.

Проблемы врага с логистикой

У врага огромные проблемы с логистикой в Запорожскую и Херсонскую области. Сейчас все что есть у россиян – железнодорожная ветка через мост возле Чонгара, но его противник мало использует, а вторая – ветка через Мариуполь на Мелитополь, но она проходит вблизи Угледара примерно на расстоянии 20 километров.

Это означает то, что она (железнодорожная ветка через Мариуполь – 24 Канал) под огневым контролем Вооруженных Сил Украины, если там что-то и передвигается, то очень ограниченно,

– сказал военный эксперт.

Россияне строят другую ветку вдоль моря, которая идет из Мариуполя в Бердянск и, возможно, будет соединена с железнодорожной веткой на Ростов. Тогда это очень сильно улучшит логистику врага, но она также близко расположена к Угледару, с которого Силы обороны смогут обстреливать эту железную дорогу.

Армии России очень нужно отбросить Вооруженные Силы Украины. Оккупанты делали очень много попыток атак на Угледар, но у них ничего не получилось,

– отметил Нарожный.

Сейчас замысел оккупантов выглядит так, что они атакуют Часов Яр. Если россияне захватят Часов Яр, дальше будет наступление на Покровск и Павлоград, и это будет угрозой уже для фланга. Тогда российские захватчики смогут наступать даже на Запорожском направлении на Роботино, но пока они только стачивают свои войска о Часов Яр, который держится.

Какая ситуация на фронте