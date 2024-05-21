Такое мнение 24 Каналу высказал основатель БО "Реактивная почта", военный эксперт Павел Нарожный. По его словам, россиянам крайне необходимо отбросить ВСУ от Угледара, чтобы решить проблемы с логистикой.
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"Я более чем уверен, что основное направление наступления будет Донецкое, а не Сумщина и Харьковщина", – заметил Нарожный.
Проблемы врага с логистикой
У врага огромные проблемы с логистикой в Запорожскую и Херсонскую области. Сейчас все что есть у россиян – железнодорожная ветка через мост возле Чонгара, но его противник мало использует, а вторая – ветка через Мариуполь на Мелитополь, но она проходит вблизи Угледара примерно на расстоянии 20 километров.
Это означает то, что она (железнодорожная ветка через Мариуполь – 24 Канал) под огневым контролем Вооруженных Сил Украины, если там что-то и передвигается, то очень ограниченно,
– сказал военный эксперт.
Россияне строят другую ветку вдоль моря, которая идет из Мариуполя в Бердянск и, возможно, будет соединена с железнодорожной веткой на Ростов. Тогда это очень сильно улучшит логистику врага, но она также близко расположена к Угледару, с которого Силы обороны смогут обстреливать эту железную дорогу.
Армии России очень нужно отбросить Вооруженные Силы Украины. Оккупанты делали очень много попыток атак на Угледар, но у них ничего не получилось,
– отметил Нарожный.
Сейчас замысел оккупантов выглядит так, что они атакуют Часов Яр. Если россияне захватят Часов Яр, дальше будет наступление на Покровск и Павлоград, и это будет угрозой уже для фланга. Тогда российские захватчики смогут наступать даже на Запорожском направлении на Роботино, но пока они только стачивают свои войска о Часов Яр, который держится.
Какая ситуация на фронте
- Председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко сказал, что для усиления своих подразделений на Харьковщине, привлекал несколько подразделений с Купянского направления.
- Российское наступление на Харьковщину продолжается 10 дней. За это время россиянам не удается достичь поставленной задачи – растянуть украинские силы по линии фронта. Более того, по результатам этой недели ВСУ укрепили свои позиции.
- В то же время Силы обороны продолжают вести тяжелые и изнурительные бои, в частности, в Донецкой и Запорожских областях.