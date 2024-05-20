Об этом 24 Каналу сказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан. Он добавил, что в начале мая началось движение вооружения и до конца июня уже полностью запустится.

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От чего зависит стабилизация ситуации на фронте

Министр обороны США Ллойд Остин предупредил, что ближайшие недели и месяцы будут решающими для Украины.

Полгода американцы тянули с помощью, на которую рассчитывала Украина, и, конечно, на фронте ухудшилось положение ВСУ. На некоторых позициях пришлось отступить, в частности из Авдеевки,

– отметил Свитан.

По его словам, чтобы остановить ползучее наступление россиян, Силам обороны нужно достаточное количество вооружения. Ллойд Остин прекрасно осознает вину американского руководства и понимает, что быстро передать необходимое количество боеприпасов и техники не получится из-за определенных логистических вопросов.

Нам надо выдержать примерно до конца июня. Весь процесс новых логистических механизмов полностью запустится за полтора – два месяца от начала движения,

– подчеркнул военный эксперт.

По его мнению, для Украины будет сложный конец мая – июнь. Однако в конце июня станет легче, ведь будет полностью запущен механизм поставки американской военной продукции.

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