Об этом 24 Каналу сказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан. Он добавил, что в начале мая началось движение вооружения и до конца июня уже полностью запустится.
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От чего зависит стабилизация ситуации на фронте
Министр обороны США Ллойд Остин предупредил, что ближайшие недели и месяцы будут решающими для Украины.
Полгода американцы тянули с помощью, на которую рассчитывала Украина, и, конечно, на фронте ухудшилось положение ВСУ. На некоторых позициях пришлось отступить, в частности из Авдеевки,
– отметил Свитан.
По его словам, чтобы остановить ползучее наступление россиян, Силам обороны нужно достаточное количество вооружения. Ллойд Остин прекрасно осознает вину американского руководства и понимает, что быстро передать необходимое количество боеприпасов и техники не получится из-за определенных логистических вопросов.
Нам надо выдержать примерно до конца июня. Весь процесс новых логистических механизмов полностью запустится за полтора – два месяца от начала движения,
– подчеркнул военный эксперт.
По его мнению, для Украины будет сложный конец мая – июнь. Однако в конце июня станет легче, ведь будет полностью запущен механизм поставки американской военной продукции.
Что в Пентагоне говорят о ситуации на фронте
- Представитель Пентагона Пат Райдер заявил, что сейчас ситуация на поле боя в Украине сложная. Американцев беспокоит то, что армия страны-агрессора пытается продвигаться вперед. На этом фоне США настойчиво работают над ускорением предоставления оружия и боеприпасов Украине.
- Пат Райдер признал, что на обострение ситуации повлияла совокупность различных факторов, среди которых – задержка с одобрением помощи со стороны США. Россия воспользовалась этим и теперь пытается продвинуться вперед.
- Представитель США в ООН Роберт Вуд заявил, что Вашингтон продолжит предоставлять Украине военную помощь до момента, когда Россия выведет свои войска.